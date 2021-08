Viele Frauen verbinden mit dem Vorgang der Geburt vor allem Angst und Schmerz. Carina Appl aus Hannover-Isernhagen findet: Das muss nicht so sein. Sie will als sogenannte Doula, als nicht-medizinische Geburtsbegleiterin, dafür sorgen, dass eine Geburt der Frau in guter Erinnerung bleibt.