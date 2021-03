Hannover/Isernhagen

Tagsüber ist es jetzt zwar wärmer – aber die Nächte sind weiterhin bitterkalt. Deshalb war eine Spende von 200 Schlafsäcken sehr willkommen, die Mitglieder des Isernhagener Sozialvereins Caspo jetzt an die Mitarbeiter des Tagesaufenthalts Nordbahnhof übergeben haben.

Caspo übergibt Schlafsäcke für Obdachlose

„Wir hoffen, dass all diejenigen, die es nicht in die kommunalen Unterkünfte verschlägt, dank der Schlafsäcke wenigstens ein bisschen Wärme und Schutz erfahren“, sagte Friedrich-Wilhelm Braband, als er die Anhängerladung gemeinsam mit Ehefrau Katja Steffen-Hrub an Tagesaufenthalt-Mitarbeiter Heiko Özsimsir übergab.

Der Verein Caspo betreibt in Isernhagen das gut sortierte Sozialkaufhaus Zweite Heim-Art, bietet Koch- und Lesekurse und hilft Menschen etwa bei der Wohnungssuche. Immer wieder bringt Braband dabei auch Überschüssiges aus dem Kaufhaus an andere Stellen: unverkaufte Bücher etwa in Antiquariate oder Kleidung an Hilfsorganisationen wie den Tagesaufenthalt – so war der Kontakt gewachsen.

Internethändler hat Schlafsäcke gespendet

Die Schlafsäcke selbst stammen allerdings nicht aus den Kaufhausbeständen. Sie wurden vom Internethändler Online Deal 24 gespendet, der seinen Sitz in Isernhagen-Kirchhorst hat. „Es ist ja nicht selbstverständlich, den ärmsten unserer Gesellschaft unter die Arme zu greifen“, lobt Braband das Engagement des Unternehmens. Im Tagesaufenthalt sollen die Schlafsäcke jetzt an Bedürftige verteilt werden.

Von Conrad von Meding