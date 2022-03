Hannover/Isernhagen

Noch laufen die Arbeiten auf Hochtouren – doch schon Ende der Woche soll das frühere Einfamilienhaus in Isernhagen ein sicherer Hafen für Vertriebene aus der Ukraine werden. In einem bundesweit einmaligen Projekt richten der Landesverband der jüdischen Gemeinden und die Palästinensische Gemeinde Hannover das ehemalige Pflegeheim Holderbusch gemeinsam als Unterkunft für bis zu 20 Flüchtlinge her.

Platz für bis zu 20 Menschen: In Isernhagen entsteht die Unterkunft für Geflüchtete. Quelle: Privat

„Das Schicksal der Menschen, die sich auf der Flucht aus ihrem umkämpften Heimatland befinden, bewegt uns zutiefst“, schreiben Michael Fürst, der Präsident des Landesverbandes jüdischer Gemeinden, und Yazid Shammout von der Palästinensischen Gemeinde in einem gemeinsamen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). „Juden und Palästinenser in Deutschland sehen es als ihre gemeinsame Pflicht an, den Menschen zu helfen“, heißt es in dem Schreiben.

„Nachbarn bieten spontan Hilfe an“

Shammout, der auch Geschäftsführer der Dana-Seniorenresidenzen ist, stellte der Stadt Hannover spontan das derzeit ungenutzte Pflegeheim Am Holderbusch kostenlos zur Verfügung. „Die Stadt sucht händeringend nach Unterkünften“, sagt er.

Ein Ort, um zur Ruhe zu kommen: Blick ins Innere der künftigen Flüchtlingsunterkunft. Quelle: Privat

Ehrenamtliche Helfer aus der Jüdischen und der Palästinensischen Gemeinde arbeiten derzeit Hand in Hand daran, das Haus für die Vertriebenen herzurichten. „Wir wollen Wände streichen, ein Spielzimmer für Kinder einrichten und Betten und Matratzen kaufen“, sagt Shammout. „Und wir werden den Garten mit schönen Spielgeräten ausstatten“, sagt Fürst. Die Initiatoren hoffen, dass die Kinder dort beim Spielen ihre traumatischen Kriegserlebnisse verarbeiten können. „Nachbarn erkundigen sich und bieten spontan Hilfe an – die Solidarität ist groß“, sagt Shammout.

Ein Signal für die Menschlichkeit

„Wir möchten damit auch ein Signal setzen“, sagt der Vorstand der Palästinensischen Gemeinde im Hinblick darauf, dass Spannungen zwischen Russen und Ukrainern auch in Deutschland eskalieren könnten. „Wir wollen zeigen, dass auch Gruppen, die nicht immer einer Meinung sind, sich gemeinsam für die Menschlichkeit einsetzen können.“

Befreundet trotz unterschiedlicher Positionen: Michael Fürst (links) und Yazid Shammout. Quelle: Rainer Surrey

Die Nähe, die die Jüdische und die Palästinensische Gemeinde in Hannover pflegen, findet in ganz Deutschland Beachtung. Fürst und Shammout knüpften am Rande einer Demonstration gegen Fremdenfeindlichkeit in Hannover 2009 erste Kontakte. Bald organisierten sie gemeinsame Veranstaltungen, etwa einen Dialogabend, bei dem jüdische KZ-Überlebende und emigrierte Palästinenser einander ihre Lebensgeschichten erzählten.

Mittlerweile sind der 1947 als Sohn eines hannoverschen Holocaust-Überlebenden geborene Michael Fürst und der aus Beirut stammende Yazid Shammout befreundet. Mit einem „Hannover-Appell“ wandten sie sich im Mai 2021 an die Öffentlichkeit, um gemeinsam für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts zu werben. Für ihr Engagement wurden sie unter anderem mit dem Niedersächsischen Integrationspreis und dem Preis für Demokratie und Toleranz des Bundesinnenministeriums ausgezeichnet.