Hannover

Vom kostenlosen Router-Test hin zu teuren Fernsehverträgen und neuen Geräten: Mit äußerst fragwürdigen Methoden sollen drei Vodafone-Berater Ende April sowohl die Leitung des Renafan-Seniorenheims in Altwarmbüchen als auch die Bewohner angelogen haben. Einzelne Betroffene sollten plötzlich fast 600 Euro für Leistungen zahlen, die sie gar nicht wollten. Inzwischen ermittelt die Polizei Hannover, Vodafone will die Berater abmahnen. Kritik am Geschäftsmodell gibt es vom Unternehmen aber nicht.

„Es ist eine Frechheit, wie hier die Arglosigkeit der Bewohner ausgenutzt wurde“, sagt die Tochter eines betroffenen Ehepaars. Die Frau möchte anonym bleiben, aber andere „vor dieser Drückerkolonne warnen“. Ihre Mutter ist 86 Jahre alt, ihr Vater 87. Wie andere Vodafone-Kunden im Heim auch, bekamen ihre Eltern Ende April Besuch von den dubiosen Mitarbeitern. Grund waren Internetstörungen in den Wochen zuvor. Mit der vermeintlich kostenlosen Kontrolle sollte ausgeschlossen werden, dass es ein Problem mit den Routern der Kunden gab.

Routertausch angeblich kostenlos

Die Mitarbeiter kamen am 27. und 28. April in das Seniorenheim, die Bewohner mussten ein Dokument unterzeichnen – ohne von dem Schriftstück eine Kopie zu bekommen. „Meiner Mutter wurde gesagt, das sei zum Quittieren der Kontrolle“, sagt die Tochter. Die Berater versprachen erneut, die fälligen Austauschrouter seien kostenlos. Die Tochter ließ sich das sogar noch nachträglich per E-Mail versichern – die Mail kam ohne jegliche offizielle Vodafone-Signatur direkt vom Berater. „Der Geräte Tausch von Router kostet ihn 0,00€ hier für nimmt Vodafone ihn keine Gebühren“, heißt es darin wörtlich und in fehlerhaftem Deutsch.

Da wurde die Tochter bereits stutzig, der richtige Schock folgte jedoch im Mai: Plötzlich sollten ihre Eltern 40,65 Euro zahlen – darin enthalten 14,99 Euro monatlich für das neue GigaTV-Premiumpaket. Offenbar hatte die 86-jährige Mutter mit ihrer Unterschrift ahnungslos einer Vertragsänderung zugestimmt. Und nicht nur das: Obwohl die Wohnung nur einen Fernsehanschluss hat, wurden außer einer Festplatte für 29,95 Euro auch gleich zwei Empfangsboxen à 269,95 Euro bestellt. Die Tochter legte umgehend Beschwerde ein, trat im Namen ihrer Eltern vom Vertrag zurück und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Auch Heimleitung fühlt sich „vorsätzlich belogen“

Deren Sprecher Martin Richter bestätigt: „Wir ermitteln wegen Verdachts des Betruges.“ Weitere Anzeigen aus dem Heim lägen aber nicht vor, ebenso seien keine anderen Fälle in der Region bekannt.

Beim Heimbetreiber Renafan heißt es, die Berater hätten auch das Personal „vorsätzlich belogen“. Sie hätten sich zwei Tage vorher schriftlich angekündigt, um vermeintlich die Geräte unentgeltlich zu prüfen. Das hätten die Männer den Heim-Mitarbeitern auch am Kontrolltag „ins Gesicht gesagt“. Am Ende waren laut Renafan sechs Bewohner von den zweifelhaften Geschäften betroffen, Vodafone nennt auf Anfrage sogar elf.

Ein Unternehmenssprecher betont zudem mehrfach, die Männer seien „selbstständige Berater“, die „ohne Wissen“ von Vodafone im Heim aktiv gewesen seien. Da die Berater die Senioren offenbar nicht ausreichend über den Vertragsabschluss informiert hätten, hätten sie „gegen die klaren Vermarktungsrichtlinien von Vodafone verstoßen“. Für den Anbieter sei „ein ehrliches, sauberes und nachhaltiges Geschäft“ entscheidend. HAZ-Recherchen zufolge arbeitet der federführende Berater von Bremen aus, wirbt aber beispielsweise auch in Hannover, Garbsen, Laatzen, Peine und Verden um Kunden.

Kein grundsätzliches Bedauern von Vodafone

Wie der Vodafone-Sprecher weiter sagt, wurden inzwischen alle Verträge aus dem Heim storniert. Außerdem: Bei definitiv nicht gewollten Verträgen und Bestellungen „gehen wir gegen diesen Partner selbstverständlich vor“, teilt das Unternehmen weiter mit. Abmahnungen seien in Vorbereitung. Grundsätzliche Kritik an den Methoden gibt es nicht, dafür drückt der Vodafone-Sprecher sein Bedauern über einen anderen Punkt aus: darüber, dass die Senioren kein Interesse am Giga-TV-Premiumpaket mit seinen fast 80 HD-Sendern gezeigt hätten. Denn gerade für sie bedeuteten gestochen scharfe Bilder „ein Stück mehr an Lebensqualität“.

Umso entschiedener reagiert Renafan: Die drei Berater haben Hausverbot bekommen, nur noch der Stammtechniker darf das Heim betreten. Gleichzeitig hat die Leitung alle bestellten Geräte abgefangen und zurückgeschickt. Auch die Tochter hat klare Worte in der Beschwerde an Vodafone gefunden: Sie und ihre Eltern untersagen allen Vertretern „ab sofort“, sie jemals wieder „persönlich oder telefonisch zu kontaktieren“.

Von Peer Hellerling