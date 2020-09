Isernhagen H.B

Der Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule in H.B. droht das Aus. Das sorgt für Protest bei den Eltern und Unverständnis bei den Initiatoren wie der Schule. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist die Hausaufgabenbetreuung ?

Wie auch an einigen anderen Isernhagener Grundschulen gab es lange Zeit in H.B. die VHS-Hausaufgabenbetreuung. Der Rat hat beschlossen, dieses Angebot an allen Schulen einzurichten, an denen die Hortplätze nicht ausreichen. Von 13 bis 15 Uhr gab es so eine Betreuung für all die Grundschüler, die eine Absage vom Hort erhalten hatten.

Wo liegt das Problem?

Für H.B. hat der Rat – nicht zuletzt aufgrund massiven Drucks aus der Elternschaft – ab Sommer 2019 eine dritte Hortgruppe einrichten lassen, inklusive Container auf dem Schulhof und zusätzlichem Personal. Da man damit die Versorgung der Grundschüler gesichert sah, kündigte die Gemeinde den Vertrag mit der VHS.

Also gibt es die Hausaufgabenbetreuung nicht mehr?

Doch. Denn Ilka Schrader und Bettina Grauthoff, beide pädagogische Mitarbeiterinnen an der Schule und bei der VHS für die Hausaufgabenbetreuung im Einsatz gewesen, entschieden sich, das Angebot privat aufrechtzuerhalten. Mit Erfolg: Ging es noch mit elf Kindern im Sommer 2019 los, stieg die Zahl im Laufe des Schuljahres auf 30 Kinder an. Eltern meldeten ihre Kinder vom Hort ab, um sie zu Schrader und Grauthoff zu schicken – inzwischen ist mit Yvonne Rössel eine dritte Kraft an Bord, 41 Kinder standen auf der Anmeldeliste für das jetzt gestartete Schuljahr, 30 erhielten einen Platz.

Warum droht der Initiative dann jetzt das Aus?

Die Frauen haben das Angebot seit 2019 privat und ohne rechtliche Genehmigung angeboten. Das ist der Gemeinde aufgefallen, als sich die Initiatorinnen im Frühsommer nach den Corona-Bedingungen für die Nutzung der Schulräume informierten. „Grob fahrlässig“ nennt Isernhagens Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen das, was in H.B.s Grundschule ein Jahr lang passiert ist. Die Kinder seien nicht versichert gewesen, es habe keinen Träger gegeben, der für Qualitätssicherung und Kindeswohl verantwortlich gezeichnet hätte. „Und jeder, der mehr als fünf Kinder gleichzeitig betreut, braucht eine Genehmigung vom Landesjugendamt“, sagt Schulamtsleiterin Silvia Voltmer. In diesem Fall eine Genehmigung als „sonstige Kita“. Als die Gemeinde von der privaten Hausaufgabenbetreuung mit 30 Kindern in der Schule erfuhr, kündigte sie prompt den Nutzungsvertrag für die Räume – man sei bis dahin davon ausgegangen, dass es sich bei der Hausaufgabenhilfe nur noch um eine handvoll Kinder handele.

Was sagt die Initiative zu den Vorwürfen?

Dass man ohne Genehmigung gearbeitet habe, das räumen die drei Frauen ein. Tatsächlich habe man gedacht, dass man aufgrund des Nutzungsvetrags mit der Gemeinde über deren Unfallversicherer versichert sei, sagt Olaf Schrader. Dieser versucht aktuell als privater Träger der Hausaufgabenhilfe einen rechtssicheren Rahmen zu schaffen. Man wolle diesen Fehler nun beheben. Dass die Gemeinde vom Angebot nichts gewusst habe, stellen die Initiatoren infrage: Schließlich habe man zwei Räume gemietet, der kommunale Hort befinde sich direkt nebenan. Das Landesjugendamt hat laut Initiative bereits eine Genehmigung für Olaf Schrader als privaten Träger in Aussicht gestellt – diese hänge jedoch an der Nutzung der Schulräume.

Warum will die Gemeinde nicht an den privaten Träger vermieten?

Die Gemeinde argumentiert, dass sie Schulräume nicht an einen private Träger vermieten wolle, weil sie damit grundsätzlich die Tür für eine gewerbliche Nutzung aufmachen würde. Wenn die private Hausaufgabenbetreuung ihr Angebot in den Schulräumen dauerhaft anbieten dürfe, dann könnten beispielsweise auch andere, gewerbliche Nachhilfeorganisationen diesen Anspruch anmelden. Deshalb fordert die Gemeinde für eine dauerhafte Vermietung einen Bildungsträger wie die VHS oder gemeinnützige Vereine.

Was sagen die Eltern dazu?

Die Meinung zur Hausaufgabenbetreuung in H.B. ist deutlich: Kinder und Eltern sind zu 100 Prozent überzeugt von der Arbeit der drei Frauen. Diese würden die Hausaufgaben inhaltlich sorgfältig begleiten und auch für Klassenarbeiten mit den Schülern lernen. Der Hort habe diesen Auftrag nicht, betont die Gemeinde. Das pädagogische Angebot sei ein anderes – Hort sei nicht Schule. Die Kritik der Eltern bezieht sich darüber hinaus aber auch auf die gesamte Betreuungsqualität im Hort.

Die Hausaufgabenbetreuung ist für viele Eltern in H.B. erste Wahl: Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Betreuerinnen auch in der Schule arbeiten und die Kinder so eng fördern und begleiten können. Quelle: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Haben die 30 Kinder jetzt keine Betreuung mehr?

Doch. Schulleiterin Elke Kaschub ist vom Angebot der Hausaufgabenbetreuung überzeugt. Sie hat die Hausaufgabenbetreuung daher spontan zur AG und damit zum Schulangebot erklärt. Damit darf es vor Ort weitergehen. Das Problem: Schulangebote müssen kostenlos sein – die drei Frauen dürfen gerade kein Honorar mehr in Rechnung stellen. Das Kultusministerium hat die AG zudem nur als „temporäre Lösung“ erlaubt.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Als privater Träger könnte die Hausaufgabenbetreuung in privaten Räumen ihr Angebot vorhalten – wenn die Genehmigung vom Landesjugendamt erfolgt. Findet sich ein gemeinnütziger Träger, etwa der Förderverein der Grundschule, wäre die Gemeinde ebenfalls gesprächsbereit, heißt es aus dem Rathaus. Um das Angebot genau so, wie es aktuell läuft, zu erhalten, könnte der Versuch unternommen werden, die VHS zurück ins Boot zu holen – als Übergangslösung.

Warum wäre die VHS nur eine Übergangslösung?

Der Rat hat beschlossen, dass an Grundschulen Hortplätze der Plan A sind – erst wenn diese nicht ausreichen, gibt es das VHS-Angebot. In H.B. musste die dritte Hortgruppe aber mangels Anmeldungen geschlossen werden. Es bräuchte bis nächstes Jahr also eine politische Entscheidung, ob die Hausaufgabenbetreuung in H.B. den gleichen Stellenwert erhält wie der Hort – oder, ob die VHS-Gruppe nur eingerichtet wird, wenn der Hort ausgelastet ist.

Wann entscheidet sich das?

Die Gemeinde hat einen Lösungsvorschlag für die Ratssitzung am 1. Oktober angekündigt. Wie dieser aussehen wird, ist ungewiss. „Die Lösung muss Ilka Schrader und ihre Mitstreiterinnen beinhalten“, fordert H.B.s Ortsbürgermeister Simon Müller ( CDU). Das sehen die zig Familien, die sich zum Protest am Donnerstag vor dem Ortsrat im Zentrum versammelt hatten, nicht anders. Aus deren Sicht hat sich seit 2019 nämlich nur der Briefkopf auf der Rechnung für die Hausaufgabenbetreuung geändert: Ilka Schrader betreut die Kinder in H.B. schließlich bereits seit 2011.

Von Carina Bahl