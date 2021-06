Kirchhorst

Die Idee des Lückenschlusses zwischen Kirchhorst und Stelle gibt es schon seit vielen Jahren, aber baurechtlich waren einige Hürden zu nehmen: Nun ist am Mittwochabend im Ortsrat Kirchhorst der Startschuss für die Bauleitplanung für die „Neue Mitte“ gefallen. Bis die ersten Häuser entstehen können, wird es wohl noch mehrere Jahre dauern – und wie viele es werden, das ist auch noch nicht ausdiskutiert.

Bedarf an Wohnraum in Isernhagen ist nicht zu decken

11,6 Hektar ist die Fläche groß, die vom Feuerwehrhaus Kirchhorst, dem Ortsrand Stelles sowie von der Steller Straße begrenzt ist und im Süden etwa in Höhe der Bebauung auf Steller Seite enden soll. 335 Wohneinheiten könnten dort in unterschiedlichen Bauformen entstehen, wie die Gemeinde einst für die Region in einem groben Konzept skizziert hatte. Der Bedarf an Wohnraum ist in ganz Isernhagen immens hoch – und bei 2700 Namen auf der Warteliste für ein kommunales Grundstück so schnell auch nicht zu decken. Die Flächen in Kirchhorst, auf denen neue Baugebiete möglich wären, sind zudem überschaubar. Daher fiel vor rund fünf Jahren die Entscheidung, den Lückenschluss an der Steller Straße ins Auge zu fassen.

Das Problem: Im Flächennutzungsplan und auch im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) war die Fläche als Vorranggebiet zur sogenannten Freiraumsicherung reserviert. Kurzum: An Bauen war dort nicht zu denken. Inzwischen hat die Region das RROP auf Wunsch aus Isernhagen ändern lassen, die Gemeinde will nun den Flächennutzungsplan anpassen und die 11,6 Hektar als Siedlungserweiterungsgebiet ausweisen, um dort Bauland rechtlich möglich zu machen.

Der Ortsrat Kirchhorst stimmte mit Ausnahme der Grünen am Mittwochabend der Änderung des Flächennutzungsplans zu. Auch im Rahmen des Dorfentwicklungsplanes Kirchhorst 2040 war der Wunsch danach laut geworden. Zu diskutieren jedoch bleibt, wie viel Wohnraum dort in welchem Zeitraum tatsächlich entstehen soll – und da gehen nicht nur die politischen Meinungen, sondern auch die Vorstellungen der Bürger weit auseinander.

Auf der Fläche zwischen der Feuerwehr Kirchhorst und dem Ortsrand von Stelle ist das Baugebiet "Neue Mitte" geplant. Quelle: Carina Bahl

Bebauungsplan für rund die Hälfte der Fläche

Der Bebauungsplan, den es braucht, um die Details festzulegen, sieht nun erst einmal einen ersten Teilabschnitt auf rund 5,7 Hektar vor – beginnend direkt an der Steller Straße bis in Höhe Questwiesen im Süden. Was wie und wo gebaut werden wird, sollen in einem weiteren Schritt ein städtebauliches Konzept und die politische Diskussion klären. Auf jeden Fall ist im Baugebiet ein Platz für die Dorfgemeinschaft angedacht. „Ein Dorfgemeinschaftshaus, ein Dorfplatz, Gastronomie, kleinere Läden“, umschrieb das Ortsbürgermeister Herbert Löffler (SPD) noch einmal im Ortsrat. Ursprünglich hatte es einen Investor gegeben, der das realisieren wollte, dieser ist inzwischen abgesprungen. Um das Projekt refinanzieren zu können, brauche es eine gewisse Anzahl anderer Baugrundstücke, die man vermarkten könne, so Löffler. Auch die Möglichkeit zum Mehrgenerationenwohnen sowie kleinere und bezahlbare Wohnungen stehen auf der Kirchhorster Wunschliste.

Kritik an Größe des ersten Teilabschnitts

Anne Kollenrott (Grüne) kritisierte jedoch die nun gewählte Größe des ersten Teilabschnittes. „Von 5,7 Hektar im ersten Schritt war in den vergangenen Jahren nie die Rede.“ Das sei immerhin gut die Hälfte der Fläche. „Mit einer behutsamen und ressourcenschonenden Entwicklung hat das dann nichts mehr zu tun“, betonte sie. Auch Thomas Mazur (parteilos) stimmte der Kritik zu: „Damit würden wir weit über das Ziel hinausschießen.“ Zumal ein Bebauungsplan durchaus die Absicht signalisiere, das Gebiet entsprechend auch bebauen zu wollen.

Die anderen Parteien zeigten wenig Verständnis für diese Debatte – man diskutiere schließlich seit fünf Jahren darüber, das käme jetzt nicht überraschend. „Außerdem wird es locker zwei Jahre dauern, bis der Bebauungsplan im dreistufigen Verfahren fertig ist“, sagte Ulrich von Rautenkranz (FDP). Nur weil man die Fläche überplane, heiße das nicht, dass sie auch sofort komplett bebaut werden müsse. Das sah auch Klaus Gutsch (SPD) so. Die kostspieligen Bodengutachten und Untersuchungen nur für eine kleine Fläche vorzunehmen, um sie dann in wenigen Jahren erneut für eine Erweiterung zu beauftragen, wäre nicht wirtschaftlich.

Die Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans für die „Neue Mitte“ werden als nächstes im Bauausschuss am Dienstag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr öffentlich per Videokonferenz beraten.

Von Carina Bahl