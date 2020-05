Isernhagen

Normalerweise hätten sich Isernhagens rund 170 Jäger längst zu ihrer Hegeschau getroffen. Immerhin endete das Jagdjahr bereits am 31. März. Doch auch für die Jäger ist in Zeiten der Corona-Pandemie nur wenig normal. Gesellschaftsjagden sind momentan passé, und auch die übliche Hegeringsversammlung samt Trophäenschau hatte im März nicht stattfinden können. Abschusszahlen gibt es dennoch, und die zeigen einige Entwicklungen auf.

55 Rehe sterben bei Verkehrsunfällen

Betrachtet man die Gesamtstrecke, so wird deutlich, dass Rehe in den drei Eigen- und sieben Gemeinschaftsjagden die Wildart Nummer eins sind. 283 Tiere sind insgesamt erfasst, im Jagdjahr 2018/2019 waren es noch 249. Solche Schwankungen seien bei den Drei-Jahres-Abschussplänen üblich, erläutert Hegeringleiter Detlef Pausch. „Aber die Strecke ist weiterhin hoch.“

Die Trophäenschau fällt diesmal aus: Meinolf Helling (vorn) und Detlef Pausch hängen 2018 die Trophäen des Jagdjahres auf. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Relativiert werden die Zahlen dadurch, dass erneut ein großer Teil der Rehe nicht erlegt wurde, sondern dem Straßenverkehr zum Opfer fiel: 55 der 283 Tiere starben bei Verkehrsunfällen, bei zehn weiteren Totfunden war die Ursache nicht zu klären. „Wir haben beim Rehwild leider häufig 25 bis 30 Prozent Verkehrsopfer“, sagt Pausch. In Isernhagen K.B. beispielsweise setze man deshalb auf eine konsequente Bejagung des Rehwilds entlang der Kreisstraßen, um Unfälle möglichst zu vermeiden. Im Allgemeinen schössen Jäger schwache Stücke zuerst. „An den Straßen gilt aber: Zahl vor Alter.“

Seit Jahren kracht es häufig immer wieder an den gleichen Stellen in Isernhagen. Schwerpunkte bilden unter anderem an der K 114 die S-Kurve am Basselthof und der Waldstreifen direkt vor dem Altwarmbüchener Ortseingang. Doch aufmerksam sollten Autofahrer nicht nur dort sein. Ältere Böcke, die ihre Reviere mittlerweile bezogen haben, jagen Nebenbuhler weg, dabei vergessen die Tiere jegliche Gefahr. Zudem kreuzen Rehe häufig Straßen, um aus der Deckung zu ihren Äsungsflächen zu kommen.

An vielen Kreisstraßen müssen Autofahrer mit Wildwechsel rechnen. Quelle: Arne Dedert/dpa (Symbolbild)

Manchmal sind es aber auch Hunde, die Rehe in die Flucht und über die Straßen treiben. Besonders vor dem Hintergrund der nun hochträchtigen Ricken, die bis etwa Mitte Juni nicht mehr fähig sind, über längere Distanzen jagenden Hunden zu entkommen, bittet Pausch darum, die Anleinpflicht für die Brut- und Setzzeit unbedingt zu beachten.

Viele Wildschweine , kaum Hirsche

Östlich der Autobahn 7 spielt in Isernhagen auch die Bejagung von Schwarzwild weiter eine große Rolle. 36 Wildschweine weist die Statistik für das abgelaufene Jagdjahr aus. Alle wurden geschossen, Verkehrsopfer gab es nicht. Gegenüber dem vorigen Jahr, als Isernhagens Jäger 64 Wildschweine zur Strecke gebracht hatten, bedeutet das zwar einen deutlichen Rückgang. Damals habe es allerdings eine große und sehr erfolgreiche Gemeinschaftsjagd im Wald nördlich des Golfplatzes gegeben, sagt der Hegeringleiter – als Reaktion auf den Flurschaden auf dem Grün der Golfer.

Solche Sondereffekte abgerechnet sei die Schwarzwildstrecke seit Jahren beständig am Steigen, hat Pausch festgestellt. Dies hänge eng vom Vorkommen im Oldhorster Moor ab, dem Hauptgebiet für Schwarzwild. Ein Grund für die anhaltend starke Bejagung bleibt dabei die Sorge vor der Afrikanischen Schweinepest.

Rot- und Damwild sind hingegen in Isernhagen weiterhin kaum ein Thema. Damhirsche, die sich von Bissendorf aus kommend bis westlich des Bahnhofs in Isernhagen H.B. ausgedehnt haben, fehlen diesmal völlig in der Statistik des Hegerings. Beim Rotwild wurden sieben Tiere erlegt und ein weiteres tot aufgefunden.

Jäger erlegen mehr Marderhunde und Waschbären

Auffallend hoch war die Quote der Totfunde bei Feldhasen. Nur 26 der gesamt 49 Tiere wurden erlegt, die übrigen tot entdeckt. Offenbar gebe es bei dieser Wildart vermehrt Krankheitsfälle, sagt Pausch. Bei den Füchsen verhält es sich anders: 64 wurden geschossen, zehn weitere tot aufgefunden. Die Fuchsstrecke konzentrierte sich dabei vor allem auf die Isernhagener Bauerschaften.

Isernhagens Jäger erlegen immer mehr Marderhunde. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Vor allem auf den Feuchtgebieten rings um Kirchhorst fußt hingegen die Gesamtstrecke von 26 Marderhunden, noch einmal zwei mehr als im Jagdjahr zuvor. Diese invasive Art, die ursprünglich aus Ostasien stammt, wird in Europa oft kritisch gesehen. Derartige Neozoen, die in der neuen Umgebung keine natürlichen Feinde besitzen, könnten das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen, so die Begründung. „Sie schaden vor allem Bodenbrütern und Wiesenvögeln wie Lerche, Kiebitz, Fasan und Rebhuhn“, sagt Pausch. Deshalb würden sie scharf bejagt.

Gleiches gilt für Waschbären, von denen Isernhagens Jäger im Jagdjahr 2019/2020 elf Exemplare erlegt haben, fast dreimal so viele wie in den zwölf Monaten davor. Auch dies dient laut Pausch der Verbesserung der Bedingungen für Bodenbrüter. Als Nesträuber intensiv bejagt wurden auch Rabenkrähen (196 Tiere), auf deren Speisekarte Junghasen stehen, sowie Elstern (45).

Die meisten Nutria werden per Falle erlegt. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Nutrias untergraben Uferböschungen

Eine weitere noch verhältnismäßig neue Tierart, die in Isernhagen aber mittlerweile an vielen Stellen vorkommt, sind Nutria, sogenannte Sumpfbiber. Die Strecke von 21 Tieren beweist das, die meisten wurden per Falle erlegt. Diese ursprünglich aus Südamerika stammende Nagetierart siedelt sich an Fließgewässern und Teichen an. „Die Tiere untergraben die Uferböschungen“, erläutert der Hegeringleiter. In der Folge könnten Landwirte mit ihren Maschinen einbrechen. Die Niederlande haben die Jagd auf Nutrias wegen der Gefährdung ihrer Deichanlagen erheblich intensiviert. „Die geben dafür Millionen aus.“

Von Frank Walter