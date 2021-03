Isernhagen

Während der Corona-Pandemie haben zahlreiche Menschen das Spazieren gehen für sich entdeckt – das gilt auch für die Gemeinde Isernhagen. Doch nicht jeder weiß offenbar, wie er sich beim Entdecken der näheren Umgebung in Wald und Feldmark so verhält, dass Flora und Fauna nicht darunter leiden. Detlef Pausch, Leiter des Hegerings Isernhagen, bittet daher um mehr Rücksicht.

Hegeschau und Hegeringversammlung fallen aus

Normalerweise würden sich die rund 170 Mitglieder des Hegerings Isernhagen jetzt zur Hegeschau treffen. Schließlich endet das Jagdjahr Ende März. Doch aufgrund der Corona-Pandemie fällt die Veranstaltung wie schon im Vorjahr aus.

Was hat die Jäger im vergangenen Jahr umgetrieben? Der Wolf, der in den umliegenden Kommunen für viel Aufregung gesorgt hat, war es in Isernhagen nicht. „Er ist zwar da, aber bisher gab es hier noch keine Risse“, sagt Pausch. Dadurch, dass ein Großteil des Gemeindegebietes durch die Autobahnen 7, 2, 352 und 37 begrenzt ist, sei es eher unwahrscheinlich, dass die Wölfe in Isernhagen auf Streifzüge gingen.

Wesentlich geforderter sind die Isernhagener Jäger von anderen tierischen Zuwanderern gewesen, zum Beispiel den Nutrias. „Die haben wir im vergangenen Jahr vermehrt bejagt“, sagt Pausch. Die Nagetiere untergraben Uferböschungen. Das birgt die Gefahr in sich, dass Landwirte, die dort gelegene Äcker mit ihren Maschinen anfahren wollen, einbrechen könnten. „Auch für Pferde ist das eine Gefahr“, sagt der Hegeringleiter. Ebenfalls vermehrt gejagt wurden Wildschweine, das sei nicht zuletzt der Afrikanischen Schweinepest geschuldet. „Beim Rotwild war es gefühlt etwa so viel wie im Jahr zuvor“, sagt Pausch. Die genauen Jagdzahlen liegen dem Hegering allerdings noch nicht vor.

Wer vom Weg abweicht, scheucht das Wild unnötig auf

Ihm und den anderen Jägern macht indes eine andere Entwicklung Sorge, die in der Corona-Pandemie verstärkt offenkundig geworden ist. „Dass Menschen für sich Entspannung und Ruhe in der Natur suchen, ist absolut verständlich und legitim“, betont Pausch. Doch dabei sollten die Spaziergänger unbedingt auf den Wegen bleiben. „Daran hat sich das Wild gewöhnt, damit kommt es klar.“ Leider liege es aber in der Natur des Menschen, Abkürzungen auszuprobieren oder Trampelpfaden zu folgen. „Dadurch wird das Wild aufgeschreckt und verliert seine Rückzugsmöglichkeit“, erklärt der Hegeringleiter. Die Flucht koste die Tiere viel Energie, die sie in den kalten Tagen zum Überleben bräuchten.

Auch frei laufende Hunde, die jenseits des Weges auf Entdeckungstouren gehen, haben den gleichen fatalen Effekt. „Wenn es richtig dumm läuft und in der Nähe eine Straße ist, kann es sein, dass das Wild auf die Straße läuft und es zu einem Unfall kommt“, sagt Pausch. „Ein Reh wiegt etwa 20 Kilogramm, ein Wildschwein 50 bis 80 Kilogramm. Wenn man dazu noch berechnet, dass sich sowohl Tier als auch Fahrzeug bewegen, kann man sich ausrechnen, welche Kräfte da wirken.“ In der Gemeinde Isernhagen seien 25 bis 30 Prozent der jährlich getöteten Rehe inzwischen Verkehrsopfer.

Hunde während der Brutzeit an die Leine nehmen

Gerade in Anbetracht der in Kürze beginnenden Brut- und Setzzeit sei es daher immens wichtig, dass Hundehalter die Leinenpflicht vom 1. April bis 15. Juli einhielten. Damit soll verhindert werden, dass etwa Bodenbrüter oder die Aufzucht von Jungtieren gestört werden. Wer sich nicht an diese Vorschrift hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann dafür mit einem Bußgeld belegt werden.

Auch Wiesen am Wegesrand sollten Spaziergänger und ihre tierischen Begleiter nicht betreten, erläutert Pausch. Und schon gar nicht darauf Unrat oder Kot hinterlassen. „Diese Flurstücke gehören jemandem. Und der möchte das Gras darauf vielleicht als Futter nutzen oder als Heu einbringen.“ Gleiches gelte auch für landwirtschaftlich bestellte Felder. „Im Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung ist zwar festgelegt, dass jeder Mensch die freie Landschaft betreten und sich dort erholen darf. Und das soll ja auch so sein“, sagt Pausch. Doch sei dort ebenfalls geregelt, was nicht gestattet sei. Ein wenig Rücksichtnahme sei doch nicht schwer – und letztlich profitierten alle davon.

