Altwarmbüchen

Es tickt und tackt, klingelt und gongt, rattert und röhrt: Wer in der umgebauten Garage von Roland Schubert in Altwarmbüchen steht, braucht einen Moment, um die vielen Geräusche einordnen zu können. Denn viele alte Uhren – hängend, stehend, mit Aufzug und ohne – gehen dort lautstark ihrer Arbeit nach. Und das nicht unbedingt im gleichen Takt. „Ich habe noch mehr davon in meiner Wohnung“, gesteht Schubert und lächelt. „Viele sagen immer: Wie hältst du das bloß aus? Aber es ist nur eine Frage der Gewöhnung.“ Die Uhren sind eine Sammlerleidenschaft. Eine von vielen.

Wer Schubert das erste Mal trifft, ist überrascht: Gerade einmal 35 Jahre ist der Hobby-Historiker mit den vielen alten Schätzchen. „Das geht allen so. Man denkt immer: Wer sich für Altes interessiert, ist auch selbst alt“, sagt der Altwarmbüchener – und muss doch gestehen, dass das mit Blick auf Gleichgesinnte aus Isernhagen, mit denen er sich regelmäßig austauscht, meistens auch zutrifft.

Anzeige

Die alten Uhren repariert Roland Schubert in seiner Werkstatt selbst. Quelle: Carina Bahl

Auf dem Dachboden der Großeltern ging es los

Aber es sind nicht nur Uhren, die in dem kleinen Raum ins Auge fallen: Haushaltsgegenstände aus Hunderten Jahren türmen sich dort liebevoll restauriert auf Regalen, Kommoden und in den Vitrinen. „Das ist ein Hechelbrett aus dem Jahr 1796“, sagt Schubert stolz und zeigt auf sein ältestes Exponat. Angefangen hatte die Sammelleidenschaft auf dem Dachboden seiner Großeltern – mit einem Waschbrett und zwei Teppichklopfern. „Da kam Neugier auf, wann man das für was überhaupt gebraucht hat – und der Gedanke: Das heben wir mal auf.“

Mit zwei Teppichklopfern und einem Waschbrett fing vor 20 Jahren alles an: Inzwischen hat Roland Schubert eine beachtliche Sammlung. Quelle: Carina Bahl

Freunde und Verwandte bringen Fundstücke vorbei

Es brauchte nicht lange, bis Schubert sich in die Materie eingelesen hatte. Und so kam eins zum anderen. Inzwischen bringen viele Freunde und Verwandte Schubert ihre Fundstücke vorbei. Ob alte Waschkommoden aus den Dreißigern, Erinnerungsstücke an die Fünfzigerjahre wie Persil-Waschdosen, historische Werkzeuge zum Weben, Kaffeemühlen von der einst noch als Eisengießerei tätigen Firma Peugeot aus Frankreich oder große Holzgegenstände zur Flachsbearbeitung: Schubert kennt jedes seiner Stücke genau. Wo er diese findet? „Auf Flohmärkten“, sagt er. Ganz bewusst gehe er nicht auf die sogenannten Antikmärkte. „Fragt man die Händler dort, dann ist immer alles super besonders und uralt“, beschreibt er das Problem. Inzwischen weiß er nach 20 Jahren des Sammelns, dass das nur auf die wenigsten Dinge zutrifft. „Der Preis ist dort dann dennoch hoch.“

Alles zum Backen und Kochen: Haushaltsgegenstände aus alten Zeiten sammelt Roland Schubert in Altwarmbüchen. Quelle: Carina Bahl

Das Restaurieren der alten Werkzeuge und Uhren hat er sich selbst beigebracht – mit Büchern und nicht per Youtube-Videos zum Nachmachen. „Die Menschen, die wissen, wie man so alte Sachen repariert, sind nicht bei Youtube“, meint er. Oft fange die Recherche aber auch mit einem ganz anderen Problem an: Wozu ist der Gegenstand überhaupt gedacht? Ein alter Gargelkamm hat ihn mehrere Jahre beschäftigt. Auf einem Flohmarkt hatte er das alte Holzteil eingesammelt. „Aber Holzteil zu googeln bringt wenig Erfolg“, sagt er und lacht. Am Ende war es ein Zufall: In einem Museum sah er einen Film über Böttcher, dort kam das Werkzeug zum Einsatz: Es war gedacht, um die Nut in Fässer einzuhobeln, damit Deckel und Boden passen. Inzwischen hat sich Schubert ein altes Lexikon aus den Zwanzigerjahren besorgt. „Viele historische Begriffe sind heute ja längst vergessen.“

Bis hin zu Vorlagen zum Sticken von Initialen: Auch im Handarbeitsbereich finden sich Relikte aus alten Zeiten in Schuberts Sammlung. Quelle: Carina Bahl

In Museen und im Gemeindearchiv Isernhagen ist der 35-Jährige Stammgast und seit Jahren im Freundeskreis des Historischen Museums aktiv. Geschichte hat er aber nie studiert. Das Fach Pflanzen- und Biotechnologie zog ihn an die Universität, inzwischen arbeitet er in der Gartenabteilung eines Baumarktes. „Das Grün ist geblieben, und ich bin zufrieden“, sagt er.

In zwei Jahrzehnten hat sich aber nicht nur sein Fundus an Haushaltsgegenständen kräftig erweitert, sondern auch seine Liebe zur örtlichen Historie. „Ich bin zwar im Krankenhaus Großburgwedel geboren, habe aber immer in Altwarmbüchen gelebt“, sagt Schubert. Und so wanderten auf diversen Flohmärkten auch immer wieder alte Postkarten in seine Tasche. „Ich dachte am Anfang, da könne es nicht viele aus Isernhagen geben“, sagt Schubert. Inzwischen hat er ganze Alben mit Erinnerungen an das alte Isernhagen zusammengestellt. Im Archiv und bei Gesprächen mit Isernhagenern hat er die meisten Orte identifiziert, mit Büchern und Chroniken erweitert er sein Wissen fortlaufend. „Es macht einfach Spaß“, sagt Schubert dazu und könnte zig Anekdoten aus dem alten Isernhagen erzählen. Aus jener Zeit, als man noch im Gasthaus eine Postkarte an die Verwandten in der Stadt schrieb, als die heutigen Ortsdurchfahrten noch Feldwege, als die Ziegelei und die Tonkuhle in Altwarmbüchen noch Hauptarbeitgeber waren und Molkereien fest zum Landleben gehörten.

Damals und heute in Isernhagen Hobby-Historiker Roland Schubert stellt uns einige seiner historischen Postkarten für unsere Serie „Damals und heute“ zur Verfügung. In den nächsten Wochen werden wir Sie immer wieder in loser Folge auf eine Bilderreise in das alte Isernhagen mitnehmen – und Ihnen dabei zeigen, wie sich das Gemeindegebiet über die Jahrzehnte doch teils einschneidend verändert hat.

Wer weiß, wo das Geschäftshaus von August Remmert einst in Isernhagen H.B. gestanden hat? Quelle: Repro: Sammlung Roland Schubert

Schubert sucht Hinweise zum Geschäftshaus August Remmert

Und doch braucht er vor allem für eine Postkarte jetzt die Hilfe der Isernhagener: Auf einer alten Schwarz-Weiß-Ansicht stehen zwei Menschen vor dem Geschäftshaus August Remmert. „Gruß aus Isernhagen H.B.“ ist auf der Karte zu lesen. „Ich weiß nicht, wer das ist, wo das Geschäftshaus einst stand und was das für ein Geschäft war“, sagt Schubert. Wer Hinweise darauf geben kann, sollte sich bei ihm unter Telefon (0511) 64660134 melden. Er rufe dann zurück, sagt Schubert. Denn ein Telefon gibt es in seiner Garage nicht – ein modernes Klingeln zwischen all dem Geticke? Das würde auch nicht passen.

Von Carina Bahl