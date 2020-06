Altwarmbüchen

Kein gemeinsames Beisammenstehen bei einem Glas Sekt, keine Umarmung zum Abschied und keine ausgelassene Feier am Abend – durch die Corona-Pandemie sehen die Entlassungsfeiern an den Schulen etwas trister aus als sonst. Doch die Heinrich-Heller-Hauptschule und die Realschule Isernhagen haben ihren Absolventen trotz Abstandsregeln eine warmherzige Verabschiedung bereitet.

Zur Galerie 73 Absolventen beenden ihre Schulzeit an der Haupt- oder Realschule Isernhagen. Die Hauptschüler feiern ihren Abschluss im Gebäude, die Realschüler erhalten ihre Zeugnisse im Freien.

Das Zeugnis liegt auf dem Stuhl

Desinfektionsspender stehen am Eingang. Die Zeugnisse werden nicht ausgegeben, sondern liegen zusammen mit einer Rose und einem Geschenkbeutel samt Kapuzenpullover auf den bereitgestellten Stühlen. „Ich bedaure sehr, dass wir auf die Gespräche nach der Zeremonie bei Sekt und Salzbrezeln verzichten müssen. Das war mitunter das Schönste“, sagt Schulleiterin Johanna Malinowski, die beiden Schulen vorsteht.

Anzeige

Zeugnisse, eine Rose und der "Abschieds"-Hoodie werden auf Stühlen ausgelegt und nicht persönlich überreicht. Quelle: Gabriele Gerner

Weitere HAZ+ Artikel

„Eigentlich hätte die Zeugnisübergabe traditionell im Isernhagenhof stattgefunden“, berichtet Agathe Kowalski, Mutter einer Realschulabsolventin. „Und bei der Abschlussfeier im Hotel Hennies wären rund 240 Schüler, Lehrer und Eltern zum Essen und Tanzen zusammengekommen. Sogar der DJ war schon gebucht“, fügt sie hinzu. Nun kam alles anders. Am Anfang sei es für die Jugendlichen ein Schock gewesen, zu erfahren, dass sie nicht wie gewohnt ihren Abschluss feiern können. „Inzwischen haben sie sich damit arrangiert“, sagt Kowalski.

Zur Galerie Die Schulzeit ist vorbei. Das sind die Zukunftspläne einiger Schulabgänger der Haupt- und Realschule Isernhagen.

„Wer in Mathe aufgepasst hat, kann die Statistiken verstehen“

Genau dafür sprach Schulleiterin Malinowski den Jugendlichen ihre Anerkennung aus. „Ihr habt in der Zeit der Pandemie bewiesen, wie flexibel und offen Ihr seid“, lobte sie die Absolventen in ihrer Rede. „Wer gut mit digitalen Medien umgehen kann, kann auch auf Abstand mit anderen in Kontakt bleiben“, sagte sie. „Wer eine Nähmaschine bedienen kann, kann sich Stoffmasken erstellen. Wer ein Fahrrad hat, kann auch ohne Fitness-Studio Sport treiben. Und wer in Mathe aufgepasst hat, kann die Corona-Statistiken verstehen.“

Schweigegelübde im Unterricht

Augenzwinkernd hielten Lehrer und Schüler Rückblick auf die gemeinsam verbrachte Zeit. „Wenn es um die Nutzung von WhatsApp im Unterricht ging, haben manche von euch ohne Punkt und Komma geredet“, erinnerte Thomas Höltje, Klassenlehrer der 10c, seine Schüler. „Doch sobald ich eine Frage stellte, kam es mir so vor, als hättet ihr ein Schweigegelübde abgelegt.“ Schülervertreterin Lena Kowalski sorgte für laute Lacher, als sie die Sichtweise der Schüler schilderte. Tasim Akkus, Schülervertreter der Hauptschule, bedankte sich bei Klassenlehrer Lutz Mattai für sein Engagement: „Sie waren Klassenlehrer, Kummerkasten und Reisebegleiter in einem.“ Einig waren sich Schüler wie Lehrer in einem Punkt: „Es wäre schön, wenn wir in Kontakt bleiben würden.“

Die Absolventen der Realschule Isernhagen Fjona Abdulahi, Devran Akpinar, Felix Altmeppen, Annelie Bähre-Voltmer, Paul Benteler, Roxana-Emanuela Birzu, Pia-Sophie Bosin, Gustav Braun, Alexandra Brösing, Nico Buchheim, Thomas Conrady, Marvin Donath, Diren Dündar, Fabio Düwel, Noel Ertmer, Jan-Luis Feuß, Niklas Fiedler, Micha Tom Haeger, Frederik Haffke, Abdul Aziz Hamoud Ali, Tilly Herpin, Josephine Marie Holland, Zidane Ipek, Yeva Iskoskova, Yannick Knobel, Carmen Köneke, Lena-Sophie Kowalski, Emily Kramer, Justus Krökel, Jessica Kruppa, Susann Kruppa, Pawel Alexander Kulikov, Maximilian Kupka, Pia Lange, Emma Isolde Lawrenz, Patrizia Lutz, Angelique Maaß, Lukas Maiwald, Tabea Michalski, Jan Eric Nachtigal, Rico Naujoks, Alessa Obermeyer, Marlene Luisa Rehmet, Jennifer Reingolz, Pascal Richter, Oliwia Roszak, Luana Saß, Fabian Schittek, Leander Liam Stähler, Marc Strey, Maikel Tamoev, Luca Taschewski, Sarah Thom, Karina Togoe, Marie-Claire Ullrich.

Die Absolventen der Heinrich-Heller-Schule Tasim Akkus, Aiman Barjas, Saed Barjas, Nour Bilal, Hayder Issa, Louis Jansen, Jani Khaleel, Daoud Kheiri Khudeda, Marvin Kues, Basma Latif, Getuart Prvetica, Samantha Rohmann, Khalaf Sulaiman Kheder, Annabell-Luisa Tauscher, Luca Thiele, Max Tuinmann, Silan Üye.

Von Gabriele Gerner