Rund 450 Geflüchtete leben aktuell in der Gemeinde Isernhagen. Seit 2013 kümmert sich das Helfernetzwerk um die Neuankömmlinge – mit Sprachkursen, Integrationsangeboten und nicht zuletzt der Ausstattung mit einem Fahrrad. Jeder in der Gemeinde kann jetzt mithelfen.

In der Fahrradwerkstatt Radhus an der Dorfstraße in K.B. schrauben Ehrenamtliche und Geflüchtete regelmäßig gemeinsam. Quelle: Helfernetzwerk Isernhagen