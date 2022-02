Neuwarmbüchen

Er war Lehrer, auch mal Lokalreporter, mittlerweile schreibt er Bücher, und er trainiert mit Schülern Handball – in der Ukraine. Seit 2014 macht Hans-Jürgen Bollig das schon. Den Isernhagener zieht es immer wieder dorthin.

„Handball ist oder war in der Ukraine nicht sehr populär“, sagt er. Das möge ein Grund dafür sein, dass seine Schülermannschaft bei dem internationalen Handballturnier nahe Zagreb in Kroatien immer die Schlechteste sei. Bollig lächelt. „Aber das ist auch nicht so wichtig, wichtiger ist die Teilnahme.“ Bei dem Turnier gehe es für die Schüler vor allem darum, die deutsche Sprache zu lernen. Dabei nehmen Mannschaften unter anderem aus Österreich, Deutschland und Ungarn teil.

Jugendliche haben vorher nie Handball gespielt

„Natürlich haben sie vorher nie im Leben Handball gespielt“, sagt Bollig mit einem fürsorglichen Lächeln. Die immer wechselnden Schüler trifft er an einer Schule in Sokal in der Westukraine. „Ich fahre rüber und gehe in die Deutschklassen hinein“, berichtet er. Die Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren machten immer gern mit. Auch die Eltern seien schnell zu überzeugen. Und nach dem Training ging es dann auch immer gemeinsam auf Reisen. „Das ist natürlich für die ukrainischen Schüler sonst fast unmöglich“, sagt Bollig, der in der Gartenstadt Lohne lebt. Das liege zum einen an den Einkommensverhältnissen, zum anderen an der politischen Lage. Wie sich diese nun weiter entwickele, bleibe abzuwarten, meint der Isernhagener besorgt.

Hans-Jürgen Bollig trainiert Jugendliche in der Ukraine. Quelle: privat

Doch wie kam er ausgerechnet zu dieser doch sehr ungewöhnlichen Freizeitbeschäftigung – ausgerechnet in der Ukraine? An seiner ehemaligen Schule in Köln habe es ein Austauschprogramm mit der Ukraine gegeben, erinnert sich Bollig. Als dann ein Freund von dem internationalen Handballturnier erzählte, habe er sich sofort bereit erklärt mitzumachen.

„Ich habe nicht mit den ganzen Problemen gerechnet“

„Ich habe nicht mit diesen ganzen Problemen gerechnet“, sagt Bolig. Fehlende Visa zum Beispiel, der furchtbare Zustand der Halle vor Ort und fehlende Handbälle. Die seien nirgendwo zu bekommen gewesen. Anfangs seien dann die Recken aus Burgdorf eingesprungen und hätten Bälle gesponsert. „Wir zahlen Reise, Unterhalt, Verpflegung“, sagt Bollig – und die Visa. Finanziert werde das alles durch Spenden und Einnahmen aus seinem Buch „Entgleisungen – Zwischen Kiebitzort und Gleisdreieck“, das er 2018 veröffentlicht hat. Das was ihm als Autor bleibe, setze er für die Handballmannschaft ein.

Bollig sucht noch Spender für das Turnier

Wegen Corona fiel das Turnier in den vergangenen zwei Jahren aus. Dieses Jahr soll es aber wieder losgehen. Bollig sucht Spender und hofft, trotz der drohenden Kriegsgefahr in die Ukraine reisen zu können. Er erinnert sich noch, wie er einmal eine weitere Schule in Sokal besucht hat. Wie dort Bilder von ehemaligen Schülern aufgereiht hingen und wie jemand ein Bild von der einen auf die andere Seite gehängt habe – auf die Seite der Toten. Was das mit einem macht? Bollig überlegt. „Ja, was macht das mit einem?“. Er blickt zu Boden, schüttelt leicht den Kopf.

Beim internationalen Turnier in Zagreb: Hans-Jürgen Bollig tritt auch selbst noch an. Quelle: privat

Bei dem internationalen Turnier spielt Bollig selbst mit – im Team der europäischen Diplomaten. „Ich war im Sport immer ganz gut“, sagt er. Lange habe er Handball gespielt. Der große Mann mit den wilden Locken lächelt verschmitzt: „Ich bin der Älteste auf dem Feld.“ Manchmal gehe einigen Sportlern nach einer gewissen Zeit die Kondition aus, gibt er zu. Beim letzten Spiel war er 71 Jahre alt.

Trophäe von seiner Mannschaft als Geschenk

In seinem Arbeitszimmer arbeitet Bollig gerade an seinem zweiten Buch. Aus dem Schrank holt er eine etwas angestaubte Trophäe. Die hat er von einer seiner Mannschaften bekommen. Eine Widmung ist auch darauf – für den „besten Trainer“. Bollig lächelt und gesteht: „Die hatten auch nur einen Trainer.“

Von Alina Stillahn