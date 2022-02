Isernhagen F.B

Wer sich Körperbalsam oder Gesichtscreme in einer Drogerie kauft, weiß anschließend nicht immer so genau, was er da eigentlich auf die eigene Haut aufträgt. Wer es aber genau wissen will, mit welchen Produkten seine Lippen, Gesicht und Hände täglich in Berührung kommen, der sollte seine Kosmetik selbst herstellen. Davon zumindest ist die Isernhagenerin Dagmar Graeber überzeugt. Die 59-Jährige hat es zu ihrem Hobby gemacht – und das schon vor Jahrzehnten, lange bevor Nachhaltigkeit zum Trend wurde.

Kosmetikherstellung in der Küche

„Es ist im Prinzip wie kochen“, sagt Graeber. In ihrer Küche rührt sie regelmäßig Kosmetika und Reinigungsmittel in Reagenzgläsern an. Und ihre Palette ist breit gefächert. Von Duschgel über Shampoo und Reinigungsmilch bis hin zu Cremes für das Gesicht, den Körper, die Hände und die Lippenpflege hat sie schon einiges hergestellt. Auch Waschmittel, Spülmaschinentabs und Reinigungsmittel für Bad, Fußboden und Küche hat sie inzwischen für sich entwickelt.

Dieses Hobby sei ihr in die Wiege gelegt worden, verrät Graeber. Bereits ihre Mutter Helga Ramhorst sei eine „Selfmadefrau“ gewesen. In den Achtzigerjahren hatten Gräber und ihre Mutter gern die Wissenschaftssendung „Hobbythek“ von Jean Pütz geschaut. Bei der hätten sie sich viele Anregungen geholt. Und so ging das heimische Tüfteln los: Eigene Kleidung wurde genäht, sogar Bier gebraut oder mal Marmelade ohne Zucker gekocht. „Und wir haben auch die erste Kosmetik selbst gemacht“, erinnert sich die 59-Jährige. An die Redaktion der Sendung „Hobbythek“ schickte sie Briefe und erhielt dann Ratschläge per Post zurück.

Alle Produkte von Dagmar Graeber sind aus der eigenen Herstellung. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Zutaten für Kosmetik gab es früher nur in der Apotheke

Vor 30 Jahren kehrte Graeber den Produkten aus dem Drogeriemarkt den Rücken. Da es damals noch kein Internet und somit auch keinen Onlinehandel gab, musste Graeber, um an einige Ingredienzien heranzukommen, stets in die Apotheke gehen und diese dort abwiegen lassen. „Bei der geringen Menge von drei oder fünf Gramm waren die Apotheker nicht begeistert“, erinnert sich die Isernhagenerin an den Start.

Einfacher sei es geworden, als in Hannover der Laden „Spinnrad“ aufmachte. „Da habe ich dann immer alle Komponenten gekauft.“ Ob das am Ende günstiger sei, könne sie gar nicht genau sagen – aber in jedem Fall nachhaltiger und nur mit den Inhaltsstoffen, die sie haben möchte. Darauf komme es ihr an.

Nach 30 Jahren kennt sich Graeber mit Kosmetik bestens aus

Graeber kennt sich mittlerweile bestens aus. Sie weiß, dass Kaffeebalsam die Durchblutung der Haut fördert und gegen Augenringe wirkt. Das Hyalurongel helfe bei Falten, und Aloe-Vera-Gel spende der Haut viel Feuchtigkeit. Anfangs hätten sich die Leute über sie lustig gemacht. Das sei Hexerei, habe sie zu Beginn als Scherz oft gehört. Andere hätten wiederum spöttisch gefragt: „Kannst du dir nicht richtige Kosmetik leisten?“ Heute sieht das anders aus. Kein Wunder – Nachhaltigkeit ist nicht nur in der Kosmetikbranche längst ein wichtiges Thema geworden. Und ihre Nachbarn sammeln fleißig für sie Döschen und Fläschchen.

Daraus stellt Dagmar Graeber Reinigungsmittel her: Natron, Zitronensäure, handelsüblichen Essig und Kernseife. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Zwei Reagenzgläser, einen Teelöffel und eine Waage benötigt Graeber zur Herstellung. „Wobei das Messgerät tatsächlich das wichtigste ist, weil auch ganz kleine Mengen von bestimmten Zutaten gewogen werden müssen“, sagt die gelernte Schaufensterdekorateurin. Und im Nu sind aus Natron, Zitronensäure, geriebener Kernseife und Essig hausgemachte Reinigungsmittel entstanden.

Produkte bekämpfen auch Schädlinge

Neu unter Graebers Produkten ist ein Schädlingsbekämpfer in Form von einem Spray. Die Bestandteile des Präparates sind Sheabutter oder Kokosöl, Bienenwachs und Sonnenblumenöl. „Wegen des Duftes kann auch noch ein bisschen ätherisches Öl hinzukommen“, sagt die 59-Jährige.

Und weil sie ihr Hobby gern teilen möchte, gibt Graeber ihre Kosmetikkenntnisse inzwischen auch an Kinder und Jugendliche weiter. Bei einer Ferienpass-Aktion der Gemeinde Isernhagen wie auch bei der Gemeinde Wedemark war sie bereits ehrenamtlich im Programm vertreten. Ob sie es auch in diesem Jahr anbieten könne, wisse sie noch nicht. Und auch für Erwachsene hätte sie schon etwas vor Augen – etwa in Form von Partys, bei denen man in kleinen Gruppen gemeinsam Kosmetikrezepte ausprobieren könnte. „Die Idee ist aber noch nicht ausgereift“, sagt Graeber.

