Isernhagen

Nachdem ein Altwarmbüchener kürzlich seinem Ärger über die vielen Hundehaufen am Riehegraben öffentlich Luft und Politiker wie Gemeindeverwaltung auf das Problem aufmerksam gemacht hatte, gibt es nun den ersten Antrag zum Thema. Hunde entwickeln sich derweil zu einem beliebten Wahlkampfthema in Isernhagen. Der SPD-Bürgermeisterkandidat hat nun seine Forderung nach Freilaufflächen für die Vierbeiner in einen Antrag gegossen, der CDU-Bürgermeisterkandidat wiederum möchte für Hunde aus dem Tierschutz eine Steuerbefreiung.

SPD fordert Hinweise an Hundehalter

Beim Thema Hundekot beantragt die SPD nun, dass die Gemeinde die Hundehalter auf ihre Aufräumpflicht und drohende Bußgelder aufmerksam machen soll. Einerseits soll das mit Hinweisen auf den öffentlichen Tütenspendern, den sogenannten Hundetoiletten, passieren, die an vielen Stellen in Isernhagen stehen. Andererseits soll auch mit dem Hundesteuerbescheid noch einmal ein Schreiben an die Halter rausgehen, das ihnen deutlich macht, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Tiere wegzuräumen haben, wenn sie kein Bußgeld riskieren wollen. In diesem Zug könne man auch gleich noch einmal auf die Leinenpflicht in der Brut- und Setzzeit hinweisen, meint die SPD.

SPD-Bürgermeisterkandidat Neessen hat zudem einen Antrag formuliert, der die Gemeinde auffordert, Hundefreilaufflächen in Isernhagen zu etablieren. Auf diesen umzäunten Wiesen könnten sich Hunde dann auch in der Brut- und Setzzeit ohne Leine austoben – ohne dabei Konflikte mit Wildtieren zu riskieren.

CDU- Kandidat fordert Steuerbefreiung

Unterstützung für dieses Vorhaben findet Neessen auch beim CDU-Bürgermeisterkandidaten Tim Mithöfer. „Freilaufflächen sind sinnvoll, damit Hunden ein artgerechtes Verhalten ermöglicht wird“, betont er. Zudem fordert Mithöfer eine dreijährige Befreiung von der Hundesteuer für Tiere, die aus dem Tierschutz aufgenommen werden. Hierbei solle die Voraussetzung sein, dass die Übernahme des Hundes von einem in Deutschland eingetragenen Verein erfolgt. Es gehe ihm nicht darum, die Haltung eines Hundes günstiger zu gestalten, sondern dem Tierschutz und den dort betreuten Hunden zu helfen, teilt Mithöfer mit.

Die beiden SPD-Anträge sollen bei der nächsten Ratssitzung eingebracht werden. Mithöfer will sein Vorhaben gemeinsam mit den politischen Gremien umsetzen, sollte er im September gewählt werden.

Von Carina Bahl