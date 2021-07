Isernhagen

„Es tut mir unheimlich leid für die Familien. Das ist wirklich traurig. Aber wir können es nicht ändern“, betont IGS-Schulleiter Jens Könecke. Nach zwei Corona-Fällen im neunten Jahrgang der IGS in der vergangenen Woche sind nun zig Schüler und Schülerinnen unter Quarantäne gestellt. Damit müssen jene Familien, die eigentlich gleich zu Ferienbeginn in den Urlaub fahren wollten, wohl ihre Reisen absagen.

Corona-Fall nach dem Sportfest: 23 Schüler gelten als K1-Kontakt

Laut Könecke hatte es den ersten Corona-Fall nach dem Sportfest des neunten Jahrgangs am Dienstag vor einer Woche gegeben. Obwohl montags und mittwochs alle Schüler einen Corona-Test machen müssen – „und wir das auch akribisch kontrollieren“, wie Könecke betont – sei die Infektion erst nach dem Sportfest offenkundig geworden. 23 Schülerinnen und Schüler, die mit der infizierten Schülerin im engeren Kontakt beim Sportfest waren, mussten in Quarantäne.

Zweiter Corona-Fall trotz Testpflicht

Am Donnerstag vergangener Woche dann der nächste Corona-Fall: Eine Schülerin wurde positiv auf das Coronavirus getestet. „Die Corona-Tests am Montag und Mittwoch hatten das nicht angezeigt“, sagt Könecke. Ihm mache vor allem Sorgen, dass die beiden infizierten Schülerinnen zwar denselben Jahrgang besuchten, aber sonst eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt hätten. Da die betroffene Schülerin zwei komplette Tage im Unterricht gesessen und so viele Kontakte mit Mitschülern hatte, musste letztlich der komplette Jahrgang neun vorsorglich nach Hause geschickt werden.

Insgesamt seien nun 29 Schülerinnen und Schüler als „enge Kontaktpersonen ermittelt worden“, teilt das Gesundheitsamt der Region Hannover auf Anfrage mit. Für sie gilt eine 14-tägige Quarantäne, also bis in die erste Ferienwoche hinein. „Wir haben das Gesundheitsamt mit allen Kontaktlisten versorgt“, sagt Könecke. Auch beim Sportfest habe es Mannschaftslisten gegeben. Die Reaktionen der Eltern auf die Corona-Fälle seien teils sehr emotional gewesen, das könne er auch nachvollziehen. Aber mehr, als sich an die Kohorten- und Hygieneregeln sowie die Testpflicht zu halten, könne die Schule nicht tun.

Zeugnisausgabe vor der Schultür

Die Zeugnisse bekam der neunte Jahrgang am Mittwoch dennoch. „Wir haben die Ausgabe draußen vor der Schule organisiert“, erläutert Könecke. Dort hätten die Eltern die Zeugnisse abholen können, ansonsten sei das aber auch nach den Ferien noch möglich. Der Schulleiter hofft, dass die Familien in den langen Sommerferien noch die Möglichkeit für einen Urlaub bekommen. „Wer braucht den nach so einem Jahr nicht?“, fragt Könecke rein rhetorisch. Dass das schwierige Schuljahr nun so ende, das habe wohl niemand gewollt.

Von Carina Bahl