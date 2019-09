Seine Frau porträtierte er so präzise in Öl, dass man sie auch 64 Jahre später auf der Leinwand wiedererkennt: Das KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. widmet dem 1972 verstorbenen Maler Heinz Baumgarte eine Ausstellung. Seine Stadtszenen und die Spielzeugsammlung sorgten bei den Besuchern für viele Aha-Momente.