Der Tag der offenen Tür in Präsenz muss an der IGS Isernhagen auch 2022 coronabedingt ausfallen – stattdessen gibt es ein digitales Angebot. Wir haben uns mit den beiden Lehrerinnen Melanie Edeling und Sophie Hormann vorab zum Interview getroffen und nachgefragt, was Kinder und Eltern an einer Gesamtschule erwartet.