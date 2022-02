Isernhagen

Einen klassischen Tag der offenen Tür gibt es an der IGS Isernhagen am Helleweg in Altwarmbüchen coronabedingt auch 2022 nicht. Stattdessen wird sich die Schule virtuell den aktuellen Viertklässlern und ihren Familien vorstellen.

IGS öffnet virtuell Konferenzräume zu unterschiedlichen Themen

Wie funktioniert eine IGS? Was hebt das pädagogische Konzept von anderen Schulen ab? Wie sieht Unterricht am iPad aus? Und was ist eigentlich ein Lernbüro? Diese und weitere Fragen werden am Freitag, 11. März, beantwortet. Von 16 bis 17 Uhr oder von 17 bis 18 Uhr öffnet die IGS online verschiedene Räume – zu den Themen „Fördern und Fordern“, „Anmeldung“, „Digitale Lehrwerke“, „Berufsorientierung“ sowie den einzelnen Fächern. Besucherinnen und Besucher können über einen Link auf der Homepage www.igs-i.de in die einzelnen Räume per Videokonferenz eintreten und dort mit Lehrern, Schülern, Sozialpädagogen und der Schulleitung ins Gespräch kommen und Fragen stellen.

Kurze Videos auf der Homepage ergänzen die Informationen zu den einzelnen Fächern. Wer Lust hat, kann sich auch schon vorab auf der IGS-Internetseite über das Konzept informieren. Der virtuelle Tag der offenen Tür wird dann am 11. März mit dem Videokonferenztool wonder.me erfolgen, teilt die Schule mit.

Von Carina Bahl