Isernhagen

Die IGS Isernhagen ist eine von 65 frischgebackenen sogenannten Zukunftsschulen in Niedersachsen. Bei dem auf fünf Jahre festgeschriebenen Modellprojekt des niedersächsischen Kultusministeriums, des Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung und der Initiative „Demokratisch Gestalten“ können Schulen jeder Schulform innovative pädagogische Formate planen und erproben. Die IGS will die Gelegenheit nutzen, um ein bereits lange angedachtes Projekt in die Tat umzusetzen.

Jugendliche sollen Projekt selbst planen und umsetzen

Im Schulalltag geht es meist um das Erlernen festgelegter Inhalte. In Prüfungen wird abgefragt, ob der Lernstoff bei den Schülern angekommen ist. Zeugnisse belegen den Kenntnisstand. Viel Raum für selbstbestimmtes Lernen, für das Machen eigner Erfahrungen gibt es dabei selten. Doch genau darauf zielt die Zukunftsschule ab. Die IGS hat sich mit ihrer Aktion erfolgreich darum beworben. „Der Grundgedanke ist, Schüler einmal für drei Wochen aus der Schule zu ‚vertreiben‘. Sie sollen ein eigenes Vorhaben planen und umsetzen – ohne, dass Lehrer oder Eltern dabei sind“, erläutert Schulleiter Jens Könecke die Idee.

Was dieses Vorhaben sein könnte, ist nicht festgelegt und soll gemeinsam entwickelt werden. Als fiktives Beispiel nennt Könecke etwa eine Fahrradtour an die Ostsee. „Diese müssten die Schüler ganz allein planen, sich also eine Route erstellen, überlegen, wo sie übernachten und wie viel Geld sie brauchen würden. Und in der Praxis würde sich dann zeigen, dass Planungen eigentlich nie so funktionieren, wie man es sich vorgenommen hat. Probleme, etwa eine Panne, müssten selbstständig gelöst werden.“ Natürlich solle es stets eine Absicherung für Notfälle geben. Doch gehe es in erster Linie darum, den Schülern der höheren Jahrgänge einmal zu ermöglichen, auf eigenen Füßen zu stehen und an dieser Herausforderung zu wachsen.

Schüler lernen, Verantwortung zu übernehmen

Gleichzeitig bedeutet das Projekt auch eine Herausforderung für die Eltern. „Für mich als Vater wäre es fürchterlich aufregend, meine Kinder für drei Wochen einfach ziehen zu lassen und nicht zu wissen, was die im Einzelnen machen“, sagt Könecke. Doch erste Gespräche mit Eltern hätten gezeigt, dass sie es begrüßen würden, wenn das Projekt, das unter dem Stichwort „Verantwortung“ angesiedelt ist, umgesetzt werden könnte.

Verantwortung – darum geht es auch jetzt schon bei einem anderen Projekt für den siebten Jahrgang. In diesem engagieren sich die Schüler ein halbes Jahr lang regelmäßig ehrenamtlich, etwa bei der Jugendfeuerwehr oder einer anderen Jugendgruppe. „Es würde sich anbieten, auf diese Grundlage aufzubauen“, sagt Könecke.

Die Idee für das Projekt gibt es an der IGS schon lange. Aber: „Es gibt diverse Fragen ans Schulrecht, beispielsweise zur Aufsichtspflicht“, sagt Könecke zur schwierigen Planung. Um diese Fragen zu klären und Möglichkeiten auszuloten, sei das Projekt „Zukunftsschule“ mit seinen pädagogischen Freiräumen, dem Austausch mit anderen Schulen und der Betreuung durch Workshops ideal. „Wichtig ist auf jeden Fall, dass schon bei der Planung alle Eltern, Lehrer und Schüler mit ins Boot genommen werden“, betont der Schulleiter. Deshalb soll nun bald eine Arbeitsgruppe mit allen Beteiligten gegründet werden, um das Projekt auf den Weg zu bringen.

Von Sandra Köhler