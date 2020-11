Isernhagen

Die Forderungen von Eltern, Ortsrat Altwarmbüchen und CDU Isernhagen nach einer Schulwegsicherung am Helleweg scheinen Früchte zu tragen: Die Gemeinde Isernhagen will dort nun bis Ende Januar einen Zebrastreifen anlegen. Und auch die Schulbussituation soll sich verbessern: Die Region plant zusätzliche Fahrten zu den Stoßzeiten.

Zebrastreifen ist am Helleweg in Tempo-30-Zone nicht erlaubt

Um den vielen Schülern, die vor allem morgens aus dem benachbarten Wohngebiet kommen, eine sichere Überquerung des Hellewegs zu ermöglichen, gibt es schon seit Jahren Ideen und Forderungen. Die CDU Isernhagen hatte das Thema erst vor wenigen Wochen bei einem Ortstermin problematisiert, der Ortsrat Altwarmbüchen legte mit einem Bündel an Ideen in seiner jüngsten Sitzung nach. Das Anlegen eines Zebrastreifens hatte die Gemeinde bisher als nicht möglich abgelehnt, da ein solcher Fußgängerüberweg in einer Tempo-30-Zone nicht erlaubt sei.

Daran hat sich auch nichts geändert – aber das Ordnungsamt ist kreativ geworden. Der Plan sieht nun vor, dass der Helleweg aus der Tempo-30-Zone, die sich auch über die komplette Isernhagener Straße erstreckt, herauszunehmen. Das ermöglicht dann den Zebrastreifen. Dieser soll bis Ende Januar samt Beleuchtung und Bordsteinabsenkung zwischen der AWO-Kita und dem Stichweg ins Wohngebiet angelegt werden. 11.000 Euro werden die Umbauten kosten.

Die Tempo-30-Zone wird am Helleweg aufgehoben und stattdessen schlicht Tempo 30 für die Strecke angeordnet. Eine kleine Veränderung, die aber das Anordnen eines Zebrastreifens ermöglicht. Quelle: Bernd Wüstneck(dpa)/Gerko Naumann (Archiv)

Die Zone verschwindet, Tempo 30 bleibt aber

Damit die vielen Busse und Elterntaxis auf dem Helleweg aber nicht auf einmal mit Tempo 50 die Sackgasse zum Schulzentrum befahren dürfen, bleibt es dort bei Tempo 30. Doch statt einer Zone wird dann ein schlichtes Tempo-30-Schild die Geschwindigkeit auf der Strecke vorgeben. „Ich glaube, den Eltern ist es egal, ob da eine Tempo-30-Zone oder -Strecke oder was auch immer ist – Hauptsache, die Kinder kommen sicher zu Schule“, sagte Christiane Hinze ( FDP) im Schulausschuss – und erlangte mit dieser Aussage einhelliges Nicken bei den anderen Politikern. Die Zustimmung zum Verwaltungsvorschlag gab es daher geschlossen.

Region plant zwei zusätzliche Fahrten auf der Linie 635

Und auch bei den zu vollen Schulbussen morgens und nach der sechsten Stunde soll sich am Schulzentrum etwas ändern. Die Eltern am Gymnasium hatten über Tage Protokoll geführt, auf welchen Linien es zu welchen Zeiten besonders eng werde und die so erhöhte Ansteckungsgefahr zu Corona-Zeiten kritisiert. Wie der Isernhagener CDU-Regionsabgeordnete Helmut Lübeck mit Blick auf eine Mitteilung im Verkehrsausschuss mitteilt, sollen ab Mittwoch, 2. Dezember, zwei zusätzliche Busse für die Schüler fahren. Das betrifft die besonders stark frequentierte Linie 635 zwischen Isernhagen H.B. und Altwarmbüchen. Dort soll ab nächster Woche sowohl morgens um 7.20 Uhr am Bahnhof eine zusätzliche Fahrt starten wie auch mittags um 13.29 Uhr eine zusätzliche Fahrt zurück vom Schulzentrum aus.

Von Carina Bahl