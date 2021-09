Isernhagen

262 Kinder in Isernhagen starten aktuell an den weiterführenden Schulen. 95 Jungen und Mädchen haben sich für die IGS entschieden, die damit vierzügig im fünften Jahrgang ist. Am Gymnasium gibt es 167 Neuzugänge, die sich auf sechs Klassen verteilen. In feierlichen Zeremonien wurden die Fünftklässler am Donnerstag- und Freitagnachmittag begrüßt und von ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in Empfang genommen. Jedes Kind durfte zwei Angehörige als Begleitung mitbringen.

Tom (10 Jahre) freut sich auf die Einschulung an der IGS Isernhagen. Sicherheitshalber hat er vor der Willkommensfeier einen Corona-Test an einer Teststation gemacht. "Das fanden wir sicherer als ein Selbsttest", so seine Mutter. Quelle: Gabriele Gerner

3-G-Nachweis und Luca-App am Eingang zu den Schulfeiern

Alle Gäste mussten gemäß der Pandemie-Auflagen geimpft, genesen oder getestet sein. Den 3-G-Nachweis kontrollierten Lehrkräfte und Schulsekretärinnen am Eingang. Doch manchmal steckte der Teufel im Detail. „Irgendwie klappt das mit der Luca-App nicht“, sagte Juliane Maxin, Mutter der Fünftklässlerin Louise. Der QR-Code ließ sich bei vielen Gästen nicht einlesen. Recht bald war der Verursacher des Problems ausgemacht: Die Sonne verursachte eine Spiegelung auf dem QR-Code und behinderte das Scannen. Zwei Lehrerinnen hängten die Plakate mit den Codes kurzerhand in den Schatten. Flexibilität, Krisenmanagement und provisorische Lösungen sind für Eltern und Lehrer nach einem Jahr Corona-Pandemie nichts Neues mehr.

Der Scan mit der Luca-App klappt nicht auf Anhieb - so auch bei Juliane Maxin, der Mutter der Fünftklässlerin Louise. Quelle: Gabriele Gerner

Selbsttest wird schnell vor Ort nachgeholt

Schulsekretärin Christiane Bartos sammelte von den Jungen und Mädchen Formulare ein: Hierauf bestätigen die Eltern, dass ihr Kind einen Selbsttest gemacht habe und Corona-negativ sei. „Oh, das haben wir ganz vergessen“, sagte eine Mutter erschrocken. „Das ist kein Problem“, beruhigte Bartos sie und zeigte auf einen Tisch neben der Anmeldung. Dort lagen zahlreiche Pakete mit Corona-Selbsttests. „Ihr Sohn kann sich hier in Ruhe testen.“

Corona-Test vergessen? Kein Problem! Dieser Fünftklässler macht einen Selbsttest in der Schule. Quelle: Gabriele Gerner

Lehrer verteilen 4000 Testpakete

Der erste Schultag für die höheren Jahrgänge verlief am Gymnasium und an der IGS recht entspannt. „Unsere Schülerinnen und Schüler sind beim Testen sehr diszipliniert“, lobte IGS-Schulleiter Jens Könecke. Ähnlich war es beim Gymnasium. „Bis auf zwei Schüler hatten alle die Unterschriften der Eltern zu den durchgeführten Tests dabei“, berichtete Gymnasiumsleiterin Christina Bielefeld. „Und bei den zwei Erziehungsberechtigten haben wir die Bestätigung dann telefonisch eingeholt.“

Rund 4000 Testpakete hatten die Lehrkräfte am Gymnasium am Dienstag verteilt – damit die Jungen und Mädchen die Tests für die kommenden sechs Tage vorrätig haben. Auch die IGS-Lehrerinnen und -Lehrer hatten die Jugendlichen gleich mit sieben Testpaketen für die kommenden Tage versorgt. Der Grund: In der ersten Woche nach den Sommerferien müssen sich alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen täglich testen. Erst danach sind nur noch drei Tests pro Woche verpflichtend.

34 von 1051 Gymnasiasten sind geimpft

„Mich haben schon vor den Ferien etliche Eltern angesprochen, dass sie ihr Kind impfen lassen werden“, sagte IGS-Leiter Könecke. Wie viele es aktuell schon seien, konnte er jedoch noch nicht sagen. Beide Schulen erfassen derzeit die Anzahl der immunisierten Jugendlichen. Am Gymnasium sind es 34 von 1051 Schülern – Tendenz steigend. Die Jugendlichen können in der Schule ihre Immunisierung per App, mittels Zertifikat oder Impfausweis nachweisen.

Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgänge begrüßen die Neuankömmlinge an der IGS mit einer Aufführung in der Sporthalle. Quelle: Gabriele Gerner

Das alles steht für die 10-jährige Louise aber erst einmal weniger im Vordergrund. An die Maske und die regelmäßigen Selbsttests ist die frischgebackene Gymnasiastin schon aus der Grundschule gewöhnt. Wichtiger ist für sie, dass die Schulzeit glücklich verläuft. Über eins freut sie sich besonders: „Meine beste Freundin geht mit mir in eine Klasse.“

