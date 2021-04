Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen erstellt seit vergangenem Jahr ein sogenanntes Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Das klingt sperrig, dahinter verbirgt sich aber eine Bürgerbeteiligung, wie es sie nur selten gibt. Unter der Hauptfrage „Wie soll sich Isernhagen bis zum Jahr 2030 entwickeln?“ können Bürger ihre Wünsche, Anregungen und Kritik zu ihrem Ortsteil und der Gemeinde formulieren. Gemeinsam mit den zwei externen Planungsbüros Argeplan sowie Mensch und Region werden daraus Ziele und Handlungsempfehlungen formuliert, die der Rat beschließt und die die Leitplanken für die Entscheidungen der nächsten Jahre bilden sollen.

Umfrage und Online-Austausch zu jedem Ortsteil abgeschlossen

Die Bürgerbeteiligung startete im November mit einer großen Umfrage – online und per Post. Mehr als 2500 Isernhagener beteiligten sich daran. Ende März hatten Bürger dann auf Ortsteilebene die Möglichkeit, sich spezifisch zu Zielen und Wünschen in ihrem Dorf zu äußern. Coronabedingt fand auch diese Runde nicht in Präsenz, sondern per Videokonferenz statt. 162 Isernhagener hatten sich für die sieben Videokonferenzen angemeldet, teilt die Gemeinde mit. 112 diskutierten zum jeweiligen Termin dann auch wirklich mit. Die Resonanz sei sehr gut gewesen.

Ergebnisse gehen am Sonnabend online

Die Ergebnisse der Online-Umfrage sind bereits im Internet auf www.isernhagen.de/isek einzusehen. Die Diskussionsergebnisse aus den einzelnen Ortsteilen werden an diesem Sonnabend, 17. April, freigeschaltet. Dann beginnt die dritte Beteiligungsrunde für die Bürger: Bis Freitag, 30. April, haben die Isernhagener die Gelegenheit, sich die Vorschläge anzusehen, zu kommentieren und um eigene Ideen zur Gemeindeentwicklung zu ergänzen. Um das zu tun, gibt es auf der Internetseite dann einen Link für die Beteiligung über die Plattform adhocracy.plus. Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen erfordere der Zugang zu dieser Plattform eine Anmeldung, teilt die Gemeinde mit.

Im Anschluss werden alle Anregungen gesammelt – die Planungsbüros erarbeiten daraus das ISEK 2030. Das umfangreiche Konzept soll der Rat der Gemeinde im Herbst beschließen – noch bevor der im September neu gewählte Rat dann die Geschäfte übernimmt.

