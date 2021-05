Isernhagen H.B

 Ein Rentner, der mit seinem Hund auf dem Landwehrdamm zwischen Hufeisensee und Papenburg-See unterwegs ist, bringt es auf den Punkt: „Wer macht denn so was? Einfach eine Schweinerei!“, meint er. Mitten in der Landschaft hat ein Unbekannter einen riesigen Haufen Müll abgeladen. Die Firma Papenburg, der dieser Teil des Geländes gehört und die wenige Meter entfernt Kies abbaut, hat die illegale Entsorgung bereits bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Jetzt setzt das Unternehmen eine Belohnung für den Hinweis aus, der zum Täter führt.

Wer hat diesen Müllhaufen am Landwehrdamm hinter dem Hufeisensee in Isernhagen H.B. entsorgt? Die Polizei sucht Zeugen. Quelle: Carina Bahl

Von der alten Heizung bis zum kaputten Zelt

Eine große Anhängerladung Hausmüll, augenscheinlich nach einer Entrümpelung, muss es gewesen sein, die zwischen vergangenem Sonnabend und Pfingstmontag am Wegesrand des Landwehrdamms in H.B. entladen wurde. Alte Heizkörper, ein kaputtes Zelt, Rohre, säckeweise klassischer Hausmüll – vom Einstreu eines Haustieres bis zu alten Getränkeverpackungen – stapeln sich dort auch noch am Mittwoch. Die Polizei hat die illegale Müllhalde mit Absperrband versehen. Da es sich nicht um eine öffentliche Fläche handelt, muss die Firma Papenburg selbst für die Entsorgung aufkommen, Aha ist in diesen Bereichen raus.

Die Firma kann bereits ein Lied davon singen. „Immer wieder haben wir solche Müllhalden hier“, sagt ein Mitarbeiter. Ob am Wochenende oder über Nacht: Nicht selten nutzten Unbekannte den abgelegenen Landwehrdamm, um ihren Unrat loszuwerden. Der Mitarbeiter kann es nicht nachvollziehen: „So etwas wird man doch problemlos auf jeder Deponie los.“

Gemeinde und Landwirt finden zig alte Reifen auf ihren Flächen

Die Firma Papenburg ist mit dem Problem aber nicht allein. Auch der Baubetriebshof der Gemeinde Isernhagen und ein Landwirt müssen dieser Tage wieder an den Landwehrdamm ausrücken, um illegale Müllhalden zu entsorgen. Denn wenige Meter entfernt vom Hausmüllhaufen stapeln sich seit einigen Tagen zig Altreifen – auch diese einfach illegal abgeladen in der Landschaft.

Wenige Meter entfernt gibt es die nächste Müllhalde am Landwehrdamm: Unbekannte haben Autoreifen auf einer landwirtschaftlichen Fläche abgeladen. Quelle: Carina Bahl

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sich im zuständigen Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden können. Die Firma Papenburg setzt 1000 Euro Belohnung für den Hinweis aus, der zum Täter führt, der auf ihrem Gelände den Unrat abgeladen hat.

CDU beantragt Schlagbaum für Landwehrdamm

Das Thema Landwehrdamm wird derweil auch die Isernhagener Politik in den nächsten Wochen einmal mehr beschäftigen. Die CDU beantragt, die Schranke am Anfang der Straße beispielsweise durch einen Schlagbaum in Höhe des Kletterparks zu ersetzen. Diesen könnte die Firma Papenburg zu Betriebsbeginn umlegen und nach Feierabend wieder aufrichten. „Die zunehmende Vermüllung der Landschaft ist leider eine Entwicklung, die auch vor der Isernhagener Feldmark nicht Halt macht“, heißt es im CDU-Antrag. Die Situation rund um dem Landwehrdamm sei schon länger ein Ärgernis, und das Problem nehme zu. Die Schranke in Höhe des Seehauses habe keinen Erfolg gehabt – nicht zuletzt, weil sie ständig repariert werden musste. Ein Schlagbaum könnte da Abhilfe schaffen.

Die Schranke in Höhe des Seehauses hat ihren Zweck bisher nicht erfüllt: Vor allem bei schönem Wetter ignorieren Autofahrer das Durchfahrverbot - die CDU schlägt nun einen Schlagbaum als Lösung vor. Quelle: Carina Bahl

Denn eigentlich ist die Straße nur für die Firma Papenburg sowie für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Bei gutem Badewetter sieht das aber seit vielen Jahren ganz anders aus: Dann drängen sich etliche Autos am Landwehrdamm und rund um den Hufeisensee. Der kurze Weg scheint vielen Badegästen dann das Wichtigste – ganz egal, ob der eigene Wagen dafür im absoluten Halteverbot, auf Zuwegungen zu Feldern oder auch einmal direkt an der Kreisstraße steht.

Von Carina Bahl