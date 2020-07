Isernhagen

Die Region Hannover hat am Freitagnachmittag vier Corona-Neuinfektionen in Isernhagen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl an Fällen seit Beginn der Pandemie in der Gemeinde von 58 auf 62. „Die Fälle sind im familiären Kontext aufgetreten“, sagte Tanja Schulz, Sprecherin der Region Hannover, auf Nachfrage.

Mehr als vier Wochen lang hatte es zuvor gar keine Neuinfektionen von Isernhagenern mehr gegeben, die Zahl der bekannten Corona-Erkrankungen lag lange bei Null. Zuvor hatte die Region für das Gemeindegebiet zuletzt am 22. Juni zwei neue Covid-19-Fälle gemeldet. Die vier aktuellen Neuinfektionen sind damit zurzeit die einzigen akuten Fälle in Isernhagen. In der gesamten Region Hannover gibt es momentan 34 Infizierte.

Von Elena Everding