Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen und der Verein Politik zum Anfassen sind im Mai eine Partnerschaft eingegangen und damit in das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ aufgenommen worden – als eine von rund 500 Partnerschaften deutschlandweit. Jetzt soll die Kooperation zum Leben erweckt werden.

40.000 Euro Fördermittel für Projekte allein in diesem Jahr

Am nächsten Montag, 19. Juli, soll das Projekt im Rahmen einer sogenannten Demokratiekonferenz von 19 bis 21 Uhr im Rathaus in Altwarmbüchen vorgestellt werden. Rund 40.000 Euro stehen in diesem Jahr zur Verfügung, um sie an Vereine, Verbände und Kirchen für Projekte weiterzugeben, die Beteiligung, Zusammenhalt, Demokratie und Inklusion fördern. Im nächsten Jahr sind es sogar 60.000 Euro. Dafür braucht es aber auch Akteure, die mitmachen und das Fördergeld abrufen.

Partnerschaft für Demokratie stellt sich vor

Wie das funktioniert, wofür man das Geld ausgeben darf, wie die Organisation, die Möglichkeiten und die Chancen der Partnerschaft Demokratie aussehen, das erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am nächsten Montag. Pandemiebedingt ist die Teilnehmerzahl noch begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich per E-Mail an pwagener@politikzumanfassen.de oder unter Telefon (05 11) 37 35 36 30.

Von Carina Bahl