Isernhagen

„Vööö-llig losgelöst vooon der Eeeerde“, intonieren die Spielleute des Fanfaren-Corps Laatzen am Sonnabendabend auf dem Festplatz an der Hagenstraße zu Beginn des großen Isernhagener Schützenfestes. Völlig losgelöst beginnen auch die Mitglieder der vier Schützenvereine aus F.B., H.B., K.B. und N.B. nach der offiziellen Eröffnung durch F.B.s Schützenchef Hans-Peter Mahrholdt zu feiern, zu tanzen und zu singen. Für völlig abgehoben hält Herbert Eggert, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Schützenvereine Altdörfer Isernhagen, derweil die immer neuen Auflagen, die es zu erfüllen gebe. Und die zum Teil erst sehr kurzfristig mitgeteilt würden.

Zur Galerie Ihre Majestäten schießen sie separat aus, doch zur großen Party trifft man sich gemeinsam: Auf dem Platz an der Hagenstraße feiern die vier Schützenvereine der Isernhagener Altdörfer zusammen ihr Fest.

Das Schützenwesen sei seit 2016 Weltkulturerbe, sagt Eggert: „Da ist es kaum verständlich, warum man uns immer neue Knüppel zwischen die Beine wirft.“ Bis 2016 sei alles unkompliziert gelaufen, sagt er. Doch nun komme ständig etwas Neues – beispielsweise Auflagen zum Brandschutz, für den Sicherheitsdienst, den Fluchtwegeplan. Als Vizevorsitzender des Kreisschützenverbandes Burgdorf kennt er alle 50 Mitgliedsvereine – und weiß um die völlig verschiedenen Anforderungen an sie, wenn es um die Organisation von Schützenfesten geht. „Wenn alle die gleichen Auflagen erfüllen müssten, wäre es ja einsichtig“, sagt er: „Aber das ist nicht so.“ Und das ärgert ihn ebenso wie Mahrholdt: „Wir haben ohnehin schon einen relativ geringen Etat, der durch so etwas noch beschnitten wird“, sagt F.B.s Schützenchef.

Auflagen kommen kurz vor dem Schützenfest

Mit „so etwas“ meint Mahrholdt den Umstand, dass Eggert am Freitag von der Gemeinde erfahren habe, dass die wegen des Festes notwendige Halteverbot-Beschilderung an der Hagenstraße erstmals von den Schützen selbst organisiert werden müsse. „Finden Sie mal auf die Schnelle eine Firma, die das macht“, sagt Eggert. Er wurde fündig, doch die ganze Aktion kostee die Schützen Mahrholdt zufolge 750 Euro. Bei einem ohnehin fünfstelligen Betrag, den das Fest koste, tue das weh. Auch darüber, dass die Schützen statt wie sonst mit 50 diesmal nur mit 20 Plakaten im gesamten Gemeindegebiet für ihr Fest werben durften, ärgern sich beide. „Dann könnten wir es auch ganz lassen.“ Das mache so keinen Sinn, sagt Mahrholdt.

Auch die Region hatte im Vorfeld dafür gesorgt, dass sich Eggerts Herzschlag beschleunigte. Zwei Wochen vor dem Fest habe er eine E-Mail erhalten. „Ich sollte mitteilen, welche Buden wie breit sind. Das können aber weder ich noch unser Festwirt abschätzen. Der bestückt mehrere Feste und weiß vorher gar nicht, wer wo ist.“ Es habe wohl sowohl bei der Gemeinde als auch bei der Region Wechsel bei den zuständigen Bearbeitern gegeben, meint Eggert. Ob dies tatsächlich so ist, ließ sich am Wochenende nicht in Erfahrung bringen.

„Die Bearbeiter entscheiden sicherlich nach Vorschrift. Aber da ist schon noch großer Gesprächsbedarf“, kündigt der Sprecher eine Nachbereitung an. „Doch an diesem Wochenende wird erstmal gefeiert. Das lassen wir uns nicht vermiesen.“ Das sahen die vielen Schützenfest-Gäste ganz genauso: Bis tief in die Nacht feierten Hunderte bei der Saturday Night Party im Festzelt.

Polizei vermeldet insgesamt ruhigen Verlauf

Von einem insgesamt ruhigen Schützenfest-Auftakt berichtete am Sonntagvormittag die Polizei. Die Ordnungshüter waren am Sonnabendabend und in der Nacht mit drei Beamten vor Ort gewesen, mussten aber keine weiteren Kräfte nachordern.

Zu einem Vorfall im direkten Umfeld des Schützenfestes sucht die Polizei aber Zeugen: Gegen 22.45 Uhr warf ein Unbekannter an der Hagenstraße aus einer Gruppe von drei oder vier Jugendlichen heraus eine Flasche vor ein rollendes Auto auf die Fahrbahn. Die Fahrerin machte eine Vollbremsung, Glassplitter beschädigten das Auto, die Heranwachsenden flüchteten. Zeugenhinweise zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nimmt die Polizei unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Und so geht es weiter beim Schützenfest

Am Sonntagabend beginnt um 19 Uhr im Festzelt an der Hagenstraße die zweite Zeltparty mit DJ Kai, der Eintritt ist wieder frei. Zum Finale am Montag öffnet der Festplatz wieder um 15 Uhr. Kinder können sich bis 16 Uhr zum Schießen um die Volkskinderkönigswürde anmelden und sich zwischen 15 und 17 Uhr schminken lassen. Um 18 Uhr beginnt das Festessen, um 20 Uhr dann die Megaparty mit den Discjockeys Kai und Wencki. Wer dann mitfeiern möchte, zahlt 3 Euro Eintritt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schützenfest-Gäste können bis 4 Uhr feiern

Herbert Eggert organisiert seit 1974 das Schützenfest in Isernhagen

Von Sandra Köhler und Frank Walter