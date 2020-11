Isernhagen

Im Haushalt der Gemeinde klaffen in den nächsten zwei Jahren große Löcher: 7,61 Millionen Euro umfasst das kalkulierte Defizit 2021, 7,53 Millionen Euro fehlen 2022. Politiker und Verwaltung sind daher zum Ansetzen des Rotstifts aufgerufen. Ganze 984 Euro hat jetzt der Finanzausschuss als Einsparung ausfindig gemacht: die Erhöhung des Taschengeldes für den Bürgermeister und die Erste Gemeinderätin.

Aufwandsentschädigung deckt kleinere Ausgaben bei Terminen

Die Vorlage für die Politiker sah eine Erhöhung der monatlichen Pauschale von 245 auf 294 Euro für Arpad Bogya ( CDU) und von 165 Euro auf 198 Euro für Nicole Jürgensen vor. Das entspricht dem Höchstbetrag der sogenannten Aufwandsentschädigung, der im Paragraf 3 der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsordnung festgelegt ist und Ende Oktober landesweit auf diese Summer erhöht worden war. Die Aufwandsentschädigung ist im Prinzip nicht vielmehr als ein Taschengeld: Der Bürgermeister kann es beispielsweise dazu verwenden, um bei auswärtigen Dienstbesprechungen einen Kaffee zu bezahlen.

SPD , FDP , Grüne: Verzicht als wichtiges Symbol

Es waren leidenschaftliche Redebeiträge, die im Streit um die Erhöhung am Donnerstagabend im Finanzausschuss zu hören waren. „Diese paar Euro sind nicht kriegsentscheidend, aber mit Blick auf die Haushaltslage ein wichtiges Symbol“, betonte Herbert Löffler ( SPD). „Wir müssen nicht an die Höchstgrenze gehen, erst recht nicht in Corona-Zeiten“, sagte Matthias Kenzler ( FDP). „Es ist ein gutes Signal, wenn der Bürgermeister darauf verzichtet.“ Dem schloss sich Hans-Jürgen Beck (Grüne) an.

CDU : Das ist Kasperletheater

Das sah die CDU ganz anders. „Das ist Kasperletheater“, kritisierte Heinrich Bätke ( CDU). Es sei eine landesweite Erhöhung, bei der es nur folgerichtig sei, diese auch für Isernhagen zu beschließen. Man befinde sich wohl schon im Wahlkampf. „Wie kann man sich über ein paar Euro so mokieren? Braucht es auf den letzten Metern noch einen Feldzug gegen den Bürgermeister? Das ist doch lächerlich!“ Der Finanzausschussvorsitzende Simon Müller ( CDU) ergänzte: „Mit der Erhöhung unserer Aufwandsentschädigung waren wir auch nicht so zimperlich.“ Tatsächlich hatte der Rat erst 2018 beschlossen, das Sitzungsgeld für die Mandatsträger zu erhöhen. Letztlich reichten die drei Gegenstimmen der CDU aber nicht aus, um die Erhöhung für die Rathausspitze durchzusetzen.

Sollte der Rat die Einschätzung des Finanzausschusses teilen, sind schon einmal 984 Euro auf der Ausgabenseite im Haushalt gestrichen – bleibt noch ein Loch von 7,61 Millionen Euro.

