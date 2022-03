Isernhagen

Eine tolle Aktion: Die Jugendfeuerwehren aus Altwarmbüchen, F.B./K.B. und Kirchhorst/Stelle sowie die Kinderfeuerwehr aus Kirchhorst/Stelle haben sich jetzt an der landesweiten Umweltaktion der niedersächsischen Jugendfeuerwehr beteiligt. Mit mehr als 30 jungen Einsatzkräften ging es in die Isernhagener Landschaft, um Müll und Unrat zu sammeln. Auf das Ergebnis können die Jüngsten in den Feuerwehren stolz sein – für alle anderen dürfte es erschreckend sein: Rund 200 Kilogramm Müll fanden die Kinder und Jugendlichen an Sportplätzen, Feldwegen und am Kirchhorster See. Das gemeinsame Mittagessen zum Abschluss war also mehr als verdient.

Müllsammeln bei bestem Wetter: Insgesamt 200 Kilogramm hatten die Kinder und Jugendlichen am Ende in ihren Tüten. Quelle: Jugendfeuerwehr Isernhagen

Kinder ab zehn Jahren können an den Übungsdiensten der Jugendfeuerwehren in Isernhagen teilnehmen. Die Kinderfeuerwehren starten meist bereits ab dem sechsten Geburtstag. Alle Informationen zu den Angeboten in den einzelnen Ortsfeuerwehren gibt es online auf www.feuerwehr-isernhagen.de.