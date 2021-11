Altwarmbüchen

Der Bebauungsplan ist fertig, jetzt soll es losgehen mit dem Um- und Anbau der ehemaligen Heinrich-Heller-Hauptschule in Altwarmbüchen. Das Ziel: Möglichst nach den Sommerferien 2023 soll die Grundschule Altwarmbüchen von ihrem jetzigen Standort an der Bernhard-Rehkopf-Straße in die neuen Räume an der Jacobistraße umziehen – und dann den Betrieb als Ganztagsschule aufnehmen.

Umzug der Grundschule Altwarmbüchen erst, wenn der Neubau fertig ist

„Wir versuchen alles, um das zu schaffen“, sagt Joost Götze, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften. Realistisch gesehen werde das aber durchaus „sportlich“. Fest steht für ihn: Einen Umzug wird es erst geben, wenn der Erweiterungsbau tatsächlich fertig ist. Man wolle es nicht wie beim neuen Schulcampus am Helleweg halten, als Unterricht und Bauarbeiten nebeneinander herlaufen mussten. „Wir haben ja zum Glück die alte Grundschule noch“, so Götze.

Ob der Umzug 2023 erreichbar ist, das werden die nächsten Monate zeigen. Die Gemeinde will per Teilnehmerwettbewerb ab Ende des Jahres ein sogenanntes Totalunternehmen für den Neubau an der Jacobistraße suchen – sprich: ein Unternehmen, das für alle Arbeiten und Gewerke zuständig ist. Im Neubau soll südlich auf der Freifläche vor der bisherigen Schule entstehen und der Grundschule unter anderem zusätzliche Unterrichts- und Differenzierungsräume sowie einen Gymnastikraum und eine Mensa bieten, damit die Kinder im Ganztagsbetrieb auch zu Mittag essen können. Insgesamt soll der Neubau eine Grundfläche von 2340 Quadratmetern bekommen.

Gemeinde Isernhagen plant mit Kosten von fast 7 Millionen Euro

Den Umbau des Bestandsgebäudes, das 1995 gebaut wurde und bereits damals Grundschulstandort war, bevor 2009 die Hauptschule einzog, will die Gemeinde in eigener Hand realisieren. Im Altbau findet sich künftig auch die komplette Infrastruktur der neuen Grundschule – wie Haustechnik, Strom und Heizung. Um- und Anbau sollen gemeinsam rund 6,95 Millionen Euro kosten. Auch das Konzept „Wärme to go“, mit dem bereits das Schulzentrum beheizt wird, soll an der Jacobistraße Anwendung finden.

Dass der Zeitplan sehr knapp ist, ist auch Götze klar. „Man weiß nie, wie viele Unternehmen sich auf die Ausschreibung bewerben, und wie Corona sich auswirkt“, sagt der Amtsleiter. Im Idealfall könne im Laufe 2022 der Auftrag vergeben und der Bauantrag gestellt werden. „Beim Campus haben wir es aber auch geschafft, bis auf zwei Monate pünktlich fertig zu werden.“

Offener Ganztagsbetrieb soll mit dem Umzug starten

Mit Umzug an den neuen Standort soll die Grundschule Altwarmbüchen dann auch den Ganztagsbetrieb aufnehmen. Die Schule ist vorbereitet und hat sich bereits für das Konzept der offenen Ganztagsschule entschieden – Eltern können darin halbjährlich frei wählen, ob überhaupt und wenn ja, an welchen Tagen ihr Kind nachmittags in der Schule sein soll. Für den Start 2023 müsste der Antrag bis Ende 2022 beim Land gestellt werden – inklusive pädagogischem Konzept. „Sobald die Gespräche zum Umbau der Schule voranschreiten, werden wir auch in die Planung zum Ganztag einsteigen“, kündigt die Gemeinde an.

Von Carina Bahl