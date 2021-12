Der Rat der Gemeinde Isernhagen trifft sich am Donnerstag, 16. Dezember, zu seiner letzten Sitzung des Jahres. In der Online-Videokonferenz soll dann von 18.30 Uhr an auch entschieden werden, welche Grundschulen mit mobilen Luftfiltern zum Schutz vor dem Coronavirus ausgestattet werden sollen.