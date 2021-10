Isernhagen

Auf eine schnelle Internetverbindung ist nahezu jedes Unternehmen angewiesen – und das nicht erst seit zahlreichen Cloudlösungen und Videokonferenzen, die mit Beginn der Corona-Pandemie Einzug in den Arbeitsalltag hielten. Die Gemeinde Isernhagen verlegt, wann immer möglich, bereits entsprechende Leitungen in den Straßen. Aktuell zum Beispiel bei der Sanierung des Rathausplatzes. Während Telekom und Vodafone vor allem für das Gewerbegebiet Kirchhorst Highspeedinternet per Glasfaser angekündigt haben, will Anbieter 1&1 Versatel nun im Gewerbegebiet Altwarmbüchen bis zu 100 Unternehmen anschließen.

Anschlüsse im Gewerbegebiet Altwarmbüchen geplant

Eine Erschließung sei für weite Teile der Ernst-Grote-Straße, der Boschstraße, der Borsigstraße und der Potsdamer Straße geplant, teilt 1&1 Versatel mit. Die Glasfaseranschlüsse ermöglichten Internetgeschwindigkeiten von bis zu 100 GBit/s.

Üblicherweise fragen Anbieter wie die Deutsche Glasfaser, die Telekom oder Vodafone vorab das Interesse der Firmen an einem Anschluss ab und entscheiden dann je nach Quote, ob sie investieren oder nicht. 1&1 Versatel wirbt in Altwarmbüchen hingegen mit einem Ausbauversprechen für sich. „Wir werden jedes Unternehmen im Vermarktungsgebiet, das sich für einen Glasfaseranschluss entscheidet, mit FTTH anbinden – ab dem ersten Auftrag“, erläutert Sören Trebst, Vorsitzender der Geschäftsführung. Mit FTTH meint er einen sogenannten Fiber-to-the-Home-Anschluss – auf Deutsch: Fasern bis nach Hause. Bei so einem Glasfaseranschluss endet das Kabel also direkt an der Dose in der Wohnung oder der Firma.

Anbieter holt Genehmigung für Tiefbauarbeiten ein

In den nächsten Wochen erhalten die Unternehmen gezielte Angebote, sie können sich aber auch schon jetzt unter Telefon (01 76) 74 74 28 30 oder per E-Mail an Andre.Barleben@1und1.net melden und beraten lassen. Wer sich früh dafür entscheide, müsse keine Bau-, Anschluss- oder Installationskosten zahlen, teilt 1&1 Versatel mit. Parallel hole die Firma nun die Genehmigungen für den Tiefbau ein – sobald diese vorliegen, wolle sie mit der Verlegung der Glasfaserkabel beginnen.

Von Carina Bahl