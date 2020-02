Isernhagen

Das Gemeindegebiet ist glimpflich davongekommen: Sturmtief „Sabine“ hat in Isernhagen keine nennenswerten Schäden hinterlassen.

109 Feuerwehrleute stehen in den Gerätehäusern parat

Die Freiwilligen Feuerwehren waren auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ab Sonntagnachmittag waren laut Gemeindefeuerwehrsprecher Philipp Suppan alle acht Feuerwehrhäuser besetzt. Insgesamt 109 Ehrenamtliche standen dort für Einsätze bereit, rund ein Drittel der aktiven Feuerwehrleute in Isernhagen.

Ab 17 Uhr war auch die sogenannte Einsatzleitung vor Ort (ELO) besetzt. Diese hätte bei besonders vielen Einsätzen innerhalb kurzer Zeit die Regionsleitstelle entlastet und Einsätze im Gemeindegebiet direkt koordiniert. Doch dazu kam es letztlich nicht: Als bis 21.30 Uhr keine Einsätze gemeldet worden waren, hob die Gemeindefeuerwehr die Einsatzbereitschaft wieder auf.

Die Polizei meldete am Montagvormittag lediglich einen Sturmschaden in Isernhagen: Am Lohner Weg in F.B. hatten die heftigen Böen demnach das Betonfundament eines Bushaltestellen-Schildes gelockert, das Schild senkte sich auf den Fußweg. Das Unternehmen Regiobus ließ es entfernen und ein Ersatzhaltestellen-Schild aufstellen – sturmfest gesichert mit drei Betonfüßen. Ebenfalls am Lohner Weg mussten Autofahrer am Montagmittag Slalom fahren: Sturmböen trieben dort wie auch an anderen Stellen in Isernhagen gelbe Wertstoffsäcke über die Fahrbahn – „Sabine“ hat Isernhagen ausgerechnet am Abfuhrtag getroffen.

Gemeindebücherei verlängert Ausleihfristen

Mit einer Eilmeldung für die Gemeindebücherei reagierte am Montagmittag das Isernhagener Rathaus auf die aktuelle Wetterlage: „Liebe Leserinnen und Leser, aufgrund der sehr unvorhersehbaren Witterungsverhältnisse verlängern wir alle heute fälligen Medien bis Dienstag, 11. Februar, sodass Sie den Weg zur Gemeindebücherei nicht auf sich nehmen müssen.“ Kurzfristig abgesagt wurde das für Montag, 10. Februar, geplante Bilderbuchkino der Initiative Isernhagen liest vor. Die Gemeindebücherei hat dennoch regulär von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Frank Walter