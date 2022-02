Isernhagen

Die Zeiten, als FFP2-Masken noch heiß begehrte Ware waren und sich richtig gut vermarkten ließen, sind vorbei. Doch das Lager der Firma OnlineDeal24 in Kirchhorst ist immer noch mehr als gut gefüllt. „Und da dachten wir, dann können wir sie auch spenden“, sagt Pascal Mohr, der auch das Corona-Testzentrum neben dem Rathaus in Altwarmbüchen betreibt. Ein Anruf bei Bürgermeister Tim Mithöfer – und schon waren die passenden Empfänger für die Maskenspende gefunden: Am Freitagnachmittag konnten die DLRG-Ortsgruppe und die Feuerwehr Isernhagen die Masken palettenweise vor dem Testzentrum abholen.

„Wir brauchen sie beim Training im Hallenbad, aber im Sommer auch beim Wachdienst an den Seen“, sagt Detlef Eichler von der DRLG-Ortsgruppe. Man sei daher sehr dankbar für die Spende. Auch bei der Gemeindefeuerwehr Isernhagen werden die Masken sicherlich schnell zum Einsatz kommen – „ob beim Einsatz oder Übungsdienst. Wir tragen sie momentan überall“, sagte Feuerwehrmann Jan Jürgens.

Von Carina Bahl