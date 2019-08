Kirchhorst

Im Krankenhaus endete für ein 16-jähriges Mädchen die Fahrt auf einem Motorrad in Kirchhorst. Der 19-jährige Fahrer der Maschine stürzte, ohne dass ein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen wäre. Das Mädchen saß im Sozius. Der Unfall ereignete sich am Sonnabend um 19.58 Uhr aufn der Straße Im Torfstich. Die junge Frau wurde leicht am Knie verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Von Thomas Oberdorfer