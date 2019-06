1999 erfüllte sich Henry Gellrich einen Traum: Er eröffnete die Blues Garage in Isernhagen H.B. Die Nachbarn befürchteten Drogenexzesse, Besucher blieben aus. Heute, 20 Jahre später, treten Bands aus aller Welt in „Little America“ an der Industriestraße auf. Eine Erfolgsgeschichte – und die ganze Familie packt mit an.