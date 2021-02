Isernhagen

Wie soll sich die Gemeinde Isernhagen bis zum Jahr 2030 entwickeln? Welche Wünsche haben die Bürger? Welche Wohnformen braucht es? Was fehlt Jugendlichen? Wie muss sich der Nahverkehr verbessern? Wie soll die Gemeinde sich beim Thema Klimaschutz verhalten? Welche Geschäfte fehlen? Und was schätzen die Bürger an Isernhagen? Diese und weitere Fragen soll das sogenannte integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beantworten, das der Rat noch in diesem Sommer beschließen und als Grundlage für künftige Planungen und Beschlüsse haben will.

2259 Isernhagener haben an der Umfrage teilgenommen

Ein wichtiger Schritt für das Mammutprojekt war die Bürgerbeteiligung: Alle rund 25.000 Einwohner in der Gemeinde konnten in einem umfangreichen Onlinefragenkatalog den Planern ihre Wünsche und Ideen mit auf den Weg geben. Auf Wunsch gab es diesen aber auch ausgedruckt per Post. Der Rücklauf war für Gemeinde wie Planungsbüro beeindruckend: 2259 Personen nahmen das Angebot wahr, das aufgrund der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie im Internet und nicht über Workshops in den Ortsteilen vonstattenging.

8,7 Prozent aller Isernhagener hätte man dort aber vielleicht auch gar nicht persönlich erreicht. „Die hohe Teilnehmerzahl verleiht den Ergebnissen besonderes Gewicht und erlaubt Rückschlüsse auf ortsteilspezifische Unterschiede“, bilanziert die Verwaltung jetzt. Denn die Teilnehmer verteilen sich auf alle sieben Ortsteile, auf alle Generationen – und auf Neubürger wie Alteingesessene. Grundsätzlich scheinen die Isernhagener derweil sehr zufrieden mit der Gemeinde als Wohnort zu sein: Auf die Frage „Beabsichtigen Sie aus Isernhagen wegzuziehen?“ antworteten mehr als 90 Prozent mit Nein.

Mit Onlinekonferenzen in jedem Ort geht es weiter

Die Ergebnisse der Befragung sollen nun in einer zweiten Runde mit den Bürgern diskutiert werden, um ihre Bedeutung für die einzelnen Ortsteile zu klären und Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. Da die Corona-Pandemie persönliche Treffen und Workshops aktuell nicht zulassen, wird auch die zweite Öffentlichkeitsbeteiligung online erfolgen – diesmal nicht als Umfrage, sondern als Videokonferenz.

Jeweils von 18.30 bis 21 Uhr gibt es diese am Dienstag, 16. März, für Altwarmbüchen, am Mittwoch, 17. März, für F.B., am Donnerstag, 18. März, für N.B. und am Freitag, 19. März, für Neuwarmbüchen. In der darauffolgenden Woche geht es weiter mit einer Konferenz für K.B. am Dienstag, 23. März, für Kirchhorst am Mittwoch, 24. März und letztlich für H.B. am Donnerstag, 25. März. Anmeldungen sind bis spätestens 10. März per E-Mail an info@mensch-und-region.de unter Nennung des Wunschtermins möglich. Danach gibt es einen Link mit den Zugangsdaten. Die Auswertung der Umfrage als Vorbereitung findet sich online auf www.isernhagen.de/isek.

In diesem Sommer soll das ISEK 2030 vom Rat beschlossen und veröffentlicht werden.

Von Carina Bahl