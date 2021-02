Isernhagen

Die Antworten der vielen Isernhagener, die sich bei der ISEK-Umfrage der Gemeinde beteiligt haben, sprechen eine klare Sprache: Während die Kitas und Grundschulen in Isernhagen in der Umfrage von den allermeisten Teilnehmern für gut befunden werden, fehlt es im Gemeindegebiet ganz offenbar an öffentlichen Treffpunkten für Jugendliche. Eine große Mehrheit kritisiert das zu geringe Angebot. Die Befragten wünschten sich mehrfach auch Einrichtungen wie Boulderhallen, Skate- oder Bikerparks.

Es gibt viele Vereine – aber reicht das Angebot?

Die Anzahl der Vereine in Isernhagen reicht den meisten Befragten zwar aus, diese könnten ihr Angebot jedoch noch erweitern. Potenzial scheint da zu sein: Rund die Hälfte der Befragten ist noch in keinem Verein in Isernhagen aktiv, ein ebenso hoher Prozentsatz wäre aber bereit, sich vor Ort zu engagieren. Die Nachbarschaft scheint in Isernhagen derweil richtig gut zu funktionieren: Eine deutliche Mehrheit bezeichnet diese als gut, aber es dürfte noch mehr Anlässe für Treffen und Kontaktpflege wie Feste im Gemeindegebiet geben. Ein Wunsch, der im Corona-Jahr wohl stärker denn je war.

Hallenbad in Altwarmbüchen ist den Isernhagenern wichtig

Im Freizeitbereich wünscht sich jeder vierte in Isernhagen zudem den Ausbau oder die Modernisierung der Sporthallen und Sportplätze im Gemeindegebiet. Eine große Mehrheit der Befragten hat zudem betont, wie wichtig ihr auch künftig ein Hallenbad in Altwarmbüchen ist. Die Landschaft im Gemeindegebiet punktet bei fast allen: 60 Prozent aller Befragten sind sogar täglich dort unterwegs, vor allem die Wege rund um die Dörfer sowie der Altwarmbüchener See sind dabei Anlaufpunkte. Die Qualität der Naherholungsgebiete in Isernhagen bewerten somit auch die meisten Befragten mit gut.

Von Carina Bahl