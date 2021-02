Isernhagen

Es war einer der ersten Frageblöcke, die die 25.000 Isernhagener bei der großen ISEK-Umfrage beantworten sollten: der Themenkomplex Wohnen und Gewerbe. Die Gemeinde hatte darin die Wünsche nach Wohnformen, Nahversorgung und baulichen Entwicklungen abgefragt.

Bezahlbarer Wohnraum für die Neudörfer gewünscht

Das Ergebnis: Es gibt ein Spannungsfeld zwischen dem Erhalt der Straßendorfstruktur mit viel Natur in den Bauerschaften und dem Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, Neubaugebieten und kurzen Wegen zum Einkaufen in den anderen Ortsteilen. 90 Prozent aller Befragten fordern die Bestandspflege bei der Frage nach baulichen Entwicklungen, rund 25 Prozent wollen Neubaugebiete und nur sehr wenige weitere Gewerbeflächen.

Bei der Frage nach fehlenden Wohnformen überwiegt vor allem der Wunsch nach kleineren und größeren Mietwohnungen. Aber auch betreutes Wohnen oder Angebote für mehrere Generationen unter einem Dach stehen auf der Wunschliste.

Mehr als 90 Prozent wollen die Landwirtschaft erhalten

Gute Schulnoten gibt es in der Umfrage für die Nähe zu Supermärkten, Kitas und Schulen – allein die Versorgung mit Biolebensmitteln erhält die Schulnote 5. Während die Altwarmbüchener für ein attraktiveres Zentrum mit mehr Gastronomie, Geschäften und baulichen Modernisierungen stimmten, geht es für die anderen Ortsteile laut Umfrage vor allem darum, Angebote für den täglichen Bedarf anzusiedeln oder auszuweiten, ohne dabei den dörflich-landwirtschaftlichen Charakter zu stören. Mehr als 90 Prozent betonen zudem, dass ihnen der Erhalt der Landwirtschaft im Gemeindegebiet am Herzen liegt.

Von Carina Bahl