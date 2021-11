Isernhagen

Während bei Veranstaltungen und Restaurantbesuchen inzwischen fast überall die 2-G-Regel gilt und in den Schulen weiterhin eine Testpflicht zum Alltag gehört, ist das Testen für die Jüngsten weiterhin freiwillig. Die Gemeinde Isernhagen hat sich dennoch entschieden, auch Kita-Kindern ein umfassendes Testangebot zu machen, um das Infektionsrisiko bestmöglich zu reduzieren. Das Land finanziert Corona-Tests für die Kindergartenkinder. Da die Berechnung der benötigten Tests aber nicht unbedingt mit den tatsächlichen Kita-Zahlen übereinstimmte, kaufte die Gemeinde bereits im Sommer weitere Corona-Tests hinzu. Der Rat entschied sich zudem, dass die Gemeinde auch Corona-Tests für Krippenkinder und Kinder bei Tagesmüttern anschaffen sollte. Jedes Kind erhält seit August zwei Testkits pro Woche, die Verteilung übernehmen die Kitas.

Lollitests mit hoher Fehlerquote

Seit dem Start des neuen Betreuungsjahres hat die Gemeinde so insgesamt schon rund 45.000 Testkits an die Kitas verteilt, heißt es aus dem Rathaus. Am Montag sei die nächste Lieferung vom Land angekommen, die nun in die Verteilung gehe. „Bis Jahresende sind wir derzeit ausreichend versorgt“, teilt die Gemeinde mit. Allerdings gebe es vom Land keine Lollitests mehr wie am Anfang. Diese hätten eine relativ hohe Fehlerquote gehabt. Stattdessen würden nun Nasenabstrichtests zum Einsatz kommen. Die Gemeinde selbst hatte von Anfang an keine reinen Lollitests gekauft, sondern Tests, die sowohl in der Nase als auch im Rachenraum angewendet werden können.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht jede Familie in Isernhagen nutzt das Testangebot

Wie viele Familien das Angebot der kostenlosen Corona-Tests für Kinder annehmen, könne die Gemeinde nicht überblicken – das werde nicht dokumentiert. Das Testen in den Kitas sei freiwillig und bleibe es auch. Tatsächlich sei es aber so, dass in manchen Kitas noch Tests „auf Lager“ liegen würden, weil nicht jede Familie das Angebot in den letzten Monaten angenommen habe. Die übrig gebliebenen Tests würden dann andere verteilt werden.

Gelohnt haben sich die Corona-Tests in den Kitas aber offenbar schon: Laut Gemeinde habe es schon mehrfach positive Testergebnisse in den Kitas gegeben. In manchen Fällen konnte dieser durch einen PCR-Test entkräftet werden, in anderen Fällen konnten die Einrichtungen so schnell geeignete Maßnahmen ergreifen.

Von Carina Bahl