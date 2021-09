Altwarmbüchen

Wer beim Schwimmclub Altwarmbüchen in eine der Anfängergruppen aufgenommen werden möchte, hatte in der Vergangenheit zweimal im Jahr die Möglichkeit, am Vorschwimmen teilzunehmen. Coronabedingt musste dieses Angebot 2020 aber entfallen. Nun konnte der SC endlich wieder den Nachwuchs einladen, sein Können im Wasser zu präsentieren. Und das Interesse war so groß wie nie: Gleich 53 Kinder meldeten sich zum Vorschwimmen in dieser Woche an.

Es brauchte organisatorisches Geschick: Vor dem Hallenbad ließ sich Trainerin Daniela Mai von jedem Kind einen Corona-Test vorzeigen. „Nur Jungen und Mädchen unter sechs Jahren benötigen kein Selbsttest“, erläuterte Trainer Dietmar Langer. Man sei beeindruckt von der Resonanz, in den vergangenen Jahren zählte der SC stets nur 20 bis 30 Kinder beim Probeschwimmen.

Drei Schwimmgruppen trainieren wöchentlich am Mittwoch

Das Probeschwimmen selbst ist kein Wettbewerb: Es geht nur darum zu schauen, wie sicher die Kinder sich schon im Wasser bewegen, um sie in die passende Gruppe einzuordnen. Manch einer traut sich schon den Sprung vom Beckenrand oder Startblock, andere zögern noch. Die einen können den Beinschlag schon gut, andere halten sich die 25-Meter-Bahn geradeso über Wasser. Rund 20 Prozent der Kinder hätten schon ein Seepferdchen, andere noch keine Abzeichen, aber einen Schwimmkurs absolviert oder mit den Eltern geübt, sagte Langer. „Wir schauen uns an, wie das jeweilige Kind welche Schwimmlage beherrscht.“

Am Ende folgte die Einteilung in die Gruppen Frosch, Fisch und Delfin. „Wobei die Delfin-Gruppe bereits mehr kann, als die anderen beiden Übungsriegen“, sagte Langer, der seit drei Jahren die Kinder trainiert und auch selbst an Schwimmwettkämpfen teilnimmt. Die Mädchen und Jungen müssen für das wöchentliche Training am Mittwoch Vereinsmitglied werden.

Weitere zehn Kinder stehen auf einer Warteliste des SC. „Diese Kinder sind noch im Urlaub oder waren anders verhindert“, sagte Langer. Für diese Gruppe gebe es nächste Woche einen zusätzlichen Termin zum Vorschwimmen. „Kinder sollen sicher schwimmen können“ – da sind sich alle Trainer des SC einig. Und natürlich hofft der SC, auch bei den Jüngsten schon das ein oder andere Talent im Wasser zu entdecken. „Diese talentierten Schwimmer können dann in eine höhere Leistungsgruppe aufsteigen“, sagte Langer.

Von Katerina Jarolim-Vormeier