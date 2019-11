Isernhagen

Auch wenn sich die Worte Meute und Jagd noch martialisch anhören, bei der Hubertusjagd des Reitvereins Isernhagen fließt schon seit vielen Jahren kein Blut mehr. Rund 70 Reiter waren am Sonntagnachmittag mit dabei. Sie folgten auf ihren Pferden der kläffenden Niedersachsenmeute auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr vor den Toren von Langenhagen. Dort wird schon seit vielen Jahren die Schleppjagd zu Ehren des heiligen Hubertus geritten. Er ist der Schutzpatron der Jäger.

Wilder Ritt über 40 Hindernisse

Die Hubertusjagd in Isernhagen gilt unter den Reitern als besonders anspruchsvoll. Es geht am Sonntag über 40 – meist klobige – Hindernisse aus alten Baumstämmen. Nicht zuletzt deshalb lockt die Veranstaltung Reiter aus ganz Deutschland an. Und so läuft die Jagd heute ab: Zu dritt reiten Jagdherr Eugen Klein und zwei Kollegen dem Feld voraus. Eines der Pferde trägt einen Kanister und aus dem tropft Anisöl. Der Fuchs hat ausgedient, das Öl legt die neue Fährte für die Meute. Die folgt in einigem Abstand und führt das Feld der Reiter an.

Das allerdings teilt sich auch wieder in vier Gruppen auf. Die besonders sportlichen vorweg, sie gehen über alle Hindernisse. Gefolgt vom zweiten Feld mit den Nachwuchsreitern. Sie sind dabei, um Erfahrung zu sammeln, und lassen einige der 40 Sprünge aus. Die Reiter der dritten Gruppe folgen der Meute, ohne über die Hindernisse zu springen. Und dann gibt es noch das Genießerfeld. Berittene Jagdgäste reiten in gemäßigtem Tempo zu den Höhepunkten des Jagdparcours.

300 Zuschauer verfolgen Geschehen auf Traktorgespannen

Für die gut 300 Zuschauer ist es ein spannender Nachmittag. Hoch auf Traktoren und Anhängern werden sie über den Truppenübungsplatz chauffiert und können aus bester Position die Jagd verfolgen.

Nach dem sportlichen Part der Jagd geht es es gesellig weiter – natürlich ebenso traditionsreich. Wie in jedem Jahr gibt es auch am Sonntag Grünkohl mit Kassler und Bregenwurst. Und einen zufriedenen Jagdherren: „Niemand wurde bei dem wilden Ritt über die Hindernisse verletzt“, sagt Jagdherr Eugen Klein erfreut.

