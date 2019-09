Altwarmbüchen

Gleich zwei Autos wurden in den vergangenen Tagen in Altwarmbüchen gestohlen, darunter ein 70 000 Euro teures Wohnmobil. Das Fahrzeug der Marke Dethlefs stand in einer Parkbucht an der Wietzeaue. Der Diebstahl ereignete sich am frühen Montagmorgen in der Zeit von 5 bis 8.30 Uhr. Als besonderes Erkennungsmerkmal seines Wohnmobils gab der Besitzer den schwarzen Schriftzug „Trend“ an den Seiten des Fahrzeugs an.

Ebenfalls verschwunden ist ein weißer Kleintransporter Fiat Ducato. Der Wagen war auf dem Parkplatz eines Modehauses an der Boschstraße abgestellt und wurde in dem Zeitraum von Sonnabend, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Burgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer