In Altwarmbüchen steht ein runder Geburtstag an: Isernhagens größter Ortsteil wird im kommenden Jahr 825 Jahre alt. Der Ortsrat Altwarmbüchen hat nun eine Projektgruppe gegründet, um das Fest zu planen – in dieser sind auch Bürgerinnen und Bürger willkommen.

Gemeinsam mit Kommunalpolitikern und -politikerinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Gemeindeverwaltung können Interessierte über die Attraktionen der Feier entscheiden und Ideen einbringen. Einwohner, die sich beteiligen möchten, wenden sich an Ortsbürgermeister Philipp Neessen per E-Mail an philippneessen@web.de.

Das erste Treffen ist coronabedingt als Onlinevideokonferenz geplant – für den 20. Mai ab 18.30 Uhr.

Inga Schönfeldt