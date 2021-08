Isernhagen K.B

Martin Kind ist ein Mann der klaren Worte. In legerer Kleidung kommt der 96-Boss am Mittwochabend auf das Gut Lonken in Isernhagen K.B. und beantwortet etliche Fragen, die die Isernhagener bei der SPD-Wahlkampfveranstaltung zuvor auf Bierdeckel geschrieben hatten. Während Bürgermeisterkandidat Philipp Neessen Fragen zu Isernhagen beantworten, geht es bei Kind um Corona, Privates und selbstverständlich um Fußball – rund 50 Besucher sind im extra dafür aufgestellten Zelt dabei.

96-Boss will 104 Jahre alt werden

„In drei Jahren spielen wir wieder in der Ersten Liga“, verspricht der 77-Jährige optimistisch. Kind räumt ein, in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben. Insbesondere die Wahl einiger Trainer und Sportdirektoren sei bei Hannover 96 nicht immer richtig gewesen. Er arbeite gern und viel und sei dankbar, in seinem Alter seinen Job machen zu können. „Ich will 104 Jahre alt werden“, verrät er in Isernhagen. In Sachen Corona wünsche er sich mehr Mut und einen höheren Druck auf Impfverweigerer. Seiner Einschätzung nach hätten die Bundes- und Landesregierungen zu Beginn der Pandemie keinen guten Eindruck hinterlassen. „Aber heute sehe ich mehr Qualität.“

Die Stimmung könnte kaum lockerer sein an diesem Abend, Kind plaudert frei über die Übergabe der Hörgeräte-Kette an seinen Sohn Alexander. Familie sei kein Wunschkonzert. Gleichwohl sollten Kinder den Beruf wählen, an dem sie Spaß hätten. „Mit Wissen, Führungs- und Sozialkompetenz macht mein Sohn das heute besser als ich“, gesteht der 77-Jährige.

Am Ende der Veranstaltung ging es bei Kind wenig um die Politik in Isernhagen oder die SPD, aber ein Abend mit einem so redseligen Promi, der darf dann auch zwei Wochen vor der Wahl einfach mal gesellig sein.

Von Katerina Jarolim-Vormeier