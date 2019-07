Kirchhorst/Hannover

Der ADFC-Isernhagen lädt für Sonnabend, 13. Juli, zu einer Tagestour an die Ihme und Leine ein. Vorgesehen ist auch ein Besuch der Hinüberschen Gärten in Hannover-Marienwerder.

Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz gegenüber der St.-Nikolai-Kirche in Kirchhorst. Von dort aus geht es unter der Tourenleitung von Ulf Preuschoff am Altwarmbüchener See entlang zum Mittellandkanal und weiter durch die Eilenriede zum Maschsee. Von dort aus fahren die Radler an Ihme und Leine entlang zu den Hinüberschen Gärten in Marienwerder, die zu den ältesten Landschaftsparks in Deutschland zählen. Nach einem kurzen Rundgang durch die Gartenanlage ist eine Mittagspause im Restaurant Waldkauz vorgesehen.

Radtour führt 65 Kilometer über befestigte Wege

Die Fahrradtour führt überwiegend über befestigte Rad- und Wirtschaftswege und ist etwa 65 Kilometer lang. Die Teilnehmer sollten mit einer Geschwindigkeit von etwa 18 Stundenkilometern fahren können. Für die reine Fahrzeit sind vier Stunden mit mehreren kurzen Pausen veranschlagt. Die Rückkehr nach Kirchhorst ist für etwa 17 Uhr vorgesehen.

Um Verpflegung, Getränke und ein verkehrssicheres Fahrrad muss sich jeder Mitfahrer selbst kümmern. Fahrer mit Pedelecs können ebenso mitmachen wie Radler, die nicht Mitglied im ADFC sind. Von ihnen wird eine Spende in Höhe von 2 Euro erbeten. Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr. Weitere Informationen erteilt ADFC-Sprecher Ulf Preuschoff unter Telefon (0511) 7247678 und (0176) 53621372 sowie nach einer E-Mail an ulf.preuschoff@gmx.de .

Von Sandra Köhler