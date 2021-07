Kirchhorst

Der ADFC Isernhagen plant für Sonnabend, 7. August, eine Tagestour mit insgesamt 65 Kilometern Länge. Los geht es um 10 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der St.-Nikolai-Kirche in Kirchhorst.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren dann unter der Leitung von Ulf Preuschoff am Altwarmbüchener See entlang zum Mittellandkanal und weiter durch die Eilenriede zum Maschsee. Von dort geht es an Ihme und Leine entlang zu einem der ältesten Landschaftsparks in Deutschland, den Hinüberschen Gärten in Marienwerder. Nach einer kurzen Runde durch die Gartenanlage wird der Jachthafen Seelze angesteuert, wo im dortigen Hafenrestaurant eine Mittagspause vorgesehen ist. Danach geht es am Kanal zurück mit einem eventuellen Abstecher zum Wasserkreuz.

Gegen Nachmittag geht es zurück nach Kirchhorst

Die Tour findet überwiegend auf befestigten Rad- und Wirtschaftswege statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten eine Geschwindigkeit von 18 Kilometern pro Stunde fahren können. Als reine Fahrzeit sind vier bis fünf Stunden mit mehreren kurzen Pausen angedacht. Gegen 17 Uhr wollen die Radler wieder in Kirchhorst sein.

Jeder muss selbst Verpflegung und Getränke für unterwegs mitbringen. Dazu sollte das Fahrrad verkehrssicher sein. Auch Pedelecs sind erlaubt. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird eine Spende von 2 Euro erbeten.

Interessierte können bei Preuschoff nähere Informationen unter Telefon (05 11) 7 24 76 78 oder (01 76) 53 62 13 72 und nach einer E-Mail an ulf.preuschoff@gmx.de erhalten.

Von Alina Stillahn