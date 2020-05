Isernhagen

Die Feierabend- wie auch die großen Radtouren der ADFC-Ortsgruppe Isernhagen fallen in Folge der Corona-Pandemie bis auf Weiteres aus. Doch deshalb müssen die Räder noch lange nicht stillstehen. Für alle, die Anregungen und Ideen für eine Radtour benötigen haben die Mitglieder des Radfahrvereins ein Angebot parat. Sie unterstützen die Radfahrer mit Routenvorschlägen.

Routen können heruntergeladen werden

„Dafür stellen wir unser Tourenprogramm mit Routenempfehlungen für Isernhagen und die umgebenen Gemeinden über unsere Webseite öffentlich zur Verfügung“, erklärt Gerhard Bargsten, Pressesprecher des ADFC Isernhagen. Diese Empfehlungen können für kurze „Feierabend-Entspannungsrunden“ oder größere Tagestouren genutzt werden. Die Routenvorschläge finden sich auf der Internetseite www.adfc-isernhagen.de unter dem Link Feierabendtouren oder können unter www.adfc-isernhagen.de/?page_id=378 direkt aufgerufen werden.

Die als PDF-Files gespeicherten Routen wurden in der Regel mit den Routenplaner-Programmen OutdoorAktive und GeoLife in den vergangenen Jahren von den ADFC-Tourenleitern erstellt. In den Dateinamen informieren bereits einige Basisdaten (Ortschaften, Länge) über die jeweilige Route. Die Routenpläne können heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Von Thomas Oberdorfer