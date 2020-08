Der ADFC Isernhagen unternimmt eine Radtour zum Mittellandkanal und durch die Leineaue. Die Strecke ist 70 Kilometer lang und führt über Langenhagen in Richtung Garbsen.

