Isernhagen K.B.

Zu einem ganz besonderen Konzert im Rahmen der Abendmusik im Kirchenraum lädt die St.-Marien-Kirchengemeinde in Isernhagen K.B. für Sonntag, 15. September, ein. Ab 17 Uhr präsentieren Sylvia Bleimund und Joachim Schrader in ihrem Programm „In die Ferne möcht’ ich ziehen...“ Lieder von Brahms, Britten, de Falla und anderen Komponisten. Bei den Stücken handelt es sich zum Teil um Auslegungen eines originalen Volkslieds oder um kunstvolle Nachempfindungen von Volksmusik.

Sylvia Bleimund bildet junge Sänger aus

Sylvia Bleimund war bereits mit dem Vokalensemble der Dreifaltigkeitskirche Hannover in der Kirche in K.B. zu hören. Sie ist ausgebildete Sopranistin. Als Lied- und Konzert-Solistin trat sie in zahlreichen Theatern auf und wirkte in verschiedenen Opernaufführungen mit.

Joachim Schrader erhielt im Alter von acht Jahren seinen ersten Gitarrenunterricht. 1978 begann sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, wo er die Diplome für Musikerziehung, künstlerische Ausbildung und Soloklassen ablegte. Neben seinen solistischen Aufgaben widmet er sich intensiv der Kammermusik. So entstanden diverse CDs mit dem Würzburger Gitarrentrio und dem Duo Amabile (Flöte/Gitarre). Darüber hinaus wirkte er in zahlreichen TV- und Rundfunksendungen mit. Inzwischen ist die Unterrichtstätigkeit ein wichtiges Betätigungsfeld für ihn. Viele seiner Schüler errangen nationale und internationale Preise. Auch die Funktion als Herausgeber von Unterrichtsliteratur zeigt die Vielfalt des Musikers.

Der Eintritt zum Konzert am 15. September ist frei, um Spenden wird gebeten.

