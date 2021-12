Kirchhorst

„Und hier haben wir das Kunstwerk“, sagt Kirchhorsts Grundschulleiter Egbert Bortfeldt stolz, während er einmal quer durch die Eingangshalle zum hinteren Treppenhaus führt. Was sich dort für den Besucher enthüllt, ist alles andere als eine Kindermalerei eines Grundschülers, die an die Wand gehängt wurde. Auf 15 Quadratmetern präsentiert sich ein riesiges Wimmelbild mit Liebe zum Detail – Isernhagens erste und größte Kinder-Gemeindekarte. Im Sachkundeunterricht soll sie es den Schülern leichter machen, nachzuvollziehen, was sich unter einem Straßendorf, Bauerschaften und anderen Besonderheiten der Gemeinde versteht. Grundschüler aus anderen Ortsteilen könnten getrost nun einen Klassenausflug ins Kirchhorster Treppenhaus unternehmen – so kinderfreundlich lässt sich die Gemeinde mit ihren sieben Ortsteilen anderswo kaum erfassen.

Mehr als 100 Stunden hat Ada Schumann gemalt

Die Auftragsarbeit hat derweil nicht irgendein Künstler bewältigt, sondern die 17-jährige Isernhagenerin Ada Schumann aus F.B. An diesem Nachmittag steht sie wie so oft nach Schulschluss mit dem Pinsel im Treppenhaus der Grundschule. Die zwei Segelboote auf dem Altwarmbüchener See brauchen noch Farbe. „Und auch die Grenzlinien möchte ich noch einmal nachziehen“, sagt die Gymnasiastin. Dass sie es perfekt haben möchte, merkt man ihr an, wenn sie über die Details ihres Kunstwerkes spricht. Doch so langsam, nach mehr als 100 Stunden Arbeit, sei sie zufrieden mit dem Ergebnis, sagt sie – während sie dann noch einmal kritisch die Karte beäugt.

Mehr als 100 Stunden hat de 17-jährige Ada Schumann gebraucht, um die Kinder-Gemeindekarte an die Wand im Treppenhaus der Grundschule Kirchhorst zu malen. Quelle: Carina Bahl

Seit sie fünf Jahre alt ist, liebt Ada Schumann es zu malen und zu zeichnen. In der Malschule von Günter Bastemeyer hat sie sich ausbilden lassen. Sogar Illustrationen für ein Buch hat sie schon angefertigt. Dass es in der zwölften Klasse nun der Kunst-Leistungskurs sein musste, versteht sich von selbst – ebenso das große Ziel, nach dem Abitur ein Kunststudium zu absolvieren. Die große Kinder-Karte in der Kirchhorster Grundschule dürfte zwar schlecht in eine Bewerbungsmappe zu packen zu sein – eine beeindruckende Referenz ist sie aber allemal.

Die meisten Kinder verbinden mit dem Isernahgenhof vor allem eins: Das bunt bemalte Pferd vor der Kunstschule. Quelle: Carina Bahl

Vom Pfad der Menschenrechte bis zur Kunstschule ist alles dabei

Wer sich erst einmal mit der Karte befasst, kommt aus dem Staunen kaum heraus: Bis ins kleinste Detail hat Schumann die Eigenheiten der Ortsteile zu Papier beziehungsweise auf die grobkörnige Wand gebracht. Von der ersten Skizze oder Google-Maps-Karte ging es per Beamer als Vorlage ins Treppenhaus. „Ich wollte Dinge zeigen, die vor allem Kinder mit Isernhagen verbinden“, sagt die 17-Jährige. Neben dem bunten Pferd an der Kunstschule in Isernhagen, den Grundschulen, Kirchen und Sportvereinen finden sich daher auch der Hochseilgarten PirateRock am Hufeisensee und – auch wenn hinter der Isernhagen-Grenze – das Freibad Großburgwedel wieder.

St. Nikolai, die Grundschule Kirchhorst und das Schullogo lassen sich in Kirchhorst auf der Karte entdecken. Quelle: Carina Bahl

Am Pfad der Menschenrechte in Neuwarmbüchen tanzen Kinder im Kreis, der ICE düst durch Isernhagen H.B, die Stadtbahn biegt nach Altwarmbüchen ein. Am Parksee Lohne ist das Campingzelt aufgespannt, und im Altwarmbüchener Moor sitzt ein großer grüner Frosch. „Ich habe gehört, dass die Schüler den beim Vorbeigehen immer geküsst haben“, sagt Schumann – und schwups malte sie dem Frosch passend noch eine Krone auf den Kopf. Überall auf der Karte gibt es Kinder zu sehen – die Golf oder Fußball spielen, lesen, schwimmen oder reiten. „Vor allem die Gebäude waren schwierig“, sagt Schumann. Ob Wöhler-Dusche-Hof, St. Marien oder die denkmalgeschützte Grundschule Neuwarmbüchen – bis zum Schattenwurf eines Fachwerkbalken ist jedes Werk perfekt inszeniert.

Der oft geküsste Frosch im Altwarmbüchener Moor trägt jetzt eine Krone. Quelle: Carina Bahl

Schumann malte auch einmal die ganze Nacht in der Schule

Und das hat gedauert. „Ich habe in den Herbstferien angefangen“, sagt die 17-Jährige. Und dann ging es wochentags nach Schulschluss weiter, manch eine Nachtschicht am Wochenende kam obendrauf. „Wenn ich so in meinem Element war, konnte ich nicht aufhören“, gesteht Schumann – dann hätten ihre Eltern sie eben am nächsten Tag zum Frühstück abgeholt.

Auch die Wappen der Ortsteile und der Gemeinde hat Ada Schumann ins Treppenhaus gemalt. Quelle: Carina Bahl

Bei der Gemeindekarte ist es nicht geblieben: Auch die sieben Wappen der Ortsteile und das Gemeindewappen Isernhagens hat Ada Schumann gemalt. Auch diese können die Grundschüler jetzt riesengroß an der Wand entdecken. Schulleiter Bortfeldt muss sich also nicht wundern, wenn seine Schülerinnen und Schüler künftig mit Verspätung in den Unterricht kommen – aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie dann in der Pause einfach staunend im Treppenhaus hängen geblieben.

Von Carina Bahl